﻿Mit dem Zug direkt bis Karls Erlebnisdorf: Neuer Bahnhof in Rövershagen eröffnet

Blaulicht

Versuchter Raub in Rostock: Geschädigte sind drei Kinder

Mindestens sechs Elf- bis 13-Jährige überfielen am Montagnachmittag drei Zwölf- und 13-Jährige an der Petribleiche in Rostock. Sie forderten Geld. Doch die geschädigten Kinder hatten keins und konnten flüchten. Zeugen haben das Geschehen beobachtet.