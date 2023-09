﻿Familie klagt über schlechte Förderung bei Hausbau: „Größtes Problem ist die Finanzierung“

Rostock. Hohen Zinsen, Inflation und gestiegenen Baupreisen zum Trotz: Das Interesse an Hausbau und Modernisierung ist groß. Zum Beispiel bei Martin Schneider und Josephine Neugebauer: Das junge Paar ist mit Sohn Matti (1) auf der Baumesse Robau in der Hansemesse Rostock unterwegs. Seit zwei Jahren stolze Besitzer eines Baugrundstückes in Steffenshagen bei Bad Doberan, wollen sie sich über klimafreundliche Einfamilienhäuser informieren.

Ein interessantes Angebot offeriert Daniela Beyer, Vertriebsassistentin der Argon Hausbau GmbH in Rostock. Die zweigeschossige Stadtvilla „Harmony 156“. 156 Quadratmeter Nettogrundfläche, Erker, variabler Grundriss. Sie zeigt ein Modell: „Offener Wohnbereich, Tür zum Hauswirtschaftsraum, Gäste- oder Arbeitszimmer im barrierefreien Erdgeschoss. Dazu Elternschlafzimmer und zwei gleich große Kinderzimmer plus zwei Bäder im Obergeschoss“, erklärt Daniela Beyer. Und – für die Vorgaben in Steffenshagen wichtig: „Das Haus gibt es auch mit schrägem Dach.“

Daniela Beyer präsentiert am Stand von Argon-Haus die Stadtvilla „Harmony 156“. © Quelle: Ove Arscholl

Preis? Etwa 1800 Euro pro Quadratmeter. Macht also rund 280 000 Euro. Eigenleistungen sind möglich, würden also die Kosten etwas drücken. „Interessant“, so das Urteil von Martin Schneider und Josephine Neugebauer.

Rostocker Bauherren beklagen zurückhaltende Förderung

Ihr Problem: die Finanzierung. Mit einem Kind bekomme man nämlich nur einen zinsgünstigen Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), wenn man weniger als 60 000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen habe, erklärt die junge Familie. Jedoch: Durch den Verkauf einer Ferienwohnung lägen sie knapp über diesem Grenzwert. „Aber wie soll man mit weniger als 60 000 Euro Einkommen im Jahr ein Haus finanzieren – bei den Baukosten und Zinsen?“, schimpft Martin Schneider. „Das geht einfach nicht! Da muss sich dringend was ändern!“

Mit einem deutlich kleineren Budget sind Luisa und Detlef Schiller auf der Messe unterwegs: Sie haben bereits ein Haus und wollen dieses „sicherer gegen Einbrüche machen“, verraten die Rostocker. Uwe Kaatz, Polizeioberkommissar von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizeiinspektion Rostock, hat die junge Familie für das Thema sensibilisiert.

„Jedes Jahr gibt es in MV 800 bis 900 Wohnungseinbrüche – davon mehr als 300 am helllichten Tag“, erklärt der Sicherheitsexperte. Er empfiehlt, vor allem Fenster und Türen in den Fokus zu nehmen: „Hauptangriffsziele von Einbrechern sind Terrassentüren und Fenster im Erdgeschoss.“ Hier könne man mit sogenannten Pilzkopfverriegelungen und abschließbaren Fenstern schon sehr viel Sicherheit gewinnen – bei relativ geringen Kosten und wenig Aufwand. Alternativ seien Scharnierseitensicherungen möglich – die man allerdings jedes Mal beim Öffnen des Fensters entriegeln müsse.

Richard Kräling vom tschechischen Hersteller Isola Powertekk zeigt ein Metalldach. © Quelle: Ove Arscholl

Relativ selten würden dagegen Haustüren aufgebrochen – die seien oft schon relativ widerstandsfähig gegen Einbrüche, so Uwe Kaatz. Oder Fensterscheiben eingeschlagen – das mache nicht nur viel Lärm, sondern könnte beim Einbruch auch zu Verletzungen und DNA-Spuren führen. Luisa und Detlef Schiller sind sich sicher: „Wir rüsten das Erdgeschoss nach – mit einbruchshemmenden und verschließbaren Fenster-Beschlägen.“

Carsten Gehre (l.) von Viessmann berät Thomas Hufsky aus Hamburg beim Kauf von Wärmepumpen. © Quelle: Ove Arscholl

Messe: Sicherheitsbedürfnis merklich gestiegen

Luisa und Detlef Schiller stehen damit nicht allein: „Das Sicherheitsbedürfnis ist merklich gestiegen“, sagt Organisator Marco Haase von der Messegesellschaft. Das Thema Einbruchschutz gehört deshalb, neben Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sowie Bauen mit Holz und anderen nachwachsenden Rohstoffen, zu den Schwerpunkten der dreitägigen Messe. Außerdem: Umbau und Sanierung, innovative Dächer und Heizungssysteme, Inneneinrichtung und Deko.

Jörg Wandrey (l.) lässt sich von Bernhard Schwenk von Gesundbau ein Schraubenfundament erklären. © Quelle: Ove Arscholl

Und obwohl die Zahl der Baugenehmigungen in MV deutlich gesunken ist – von Januar bis Juli genehmigten die Behörden im Land den Bau von 2988 Wohnungen (nach 3770 im gleichen Zeitraum 2022) –, haben am Ende knapp 10 000 Besucher die Robau besucht, so Marco Haase. Die meisten neuen Wohnungen wurden im Landkreis Rostock genehmigt (703), die wenigsten in Schwerin (92), so das Statistische Amt des Landes.

