﻿Neun neue Wohnungen für Rostock-Markgrafenheide

Wohnungen in und um Rostock sind knapp. Gerade in Markgrafenheide freute man sich daher, dass dort neun neue Wohnungen entstehen sollen – wenn auch nicht gerade für den kleinen Geldbeutel. Die OZ war bei der Grundsteinlegung dabei.

Rostock-Markgrafenheide. Der Traum vom Wohnen am Meer wird jetzt in Markgrafenheide wahr – zumindest für einige: In der Warnemünder Straße sollen in einem dreistöckigen Neubau neun Eigentumswohnungen entstehen, für die am Freitag der Grundstein gelegt wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch die gute Lage gibt es nicht zum Schnäppchenpreis. Die barrierearmen beziehungsweise barrierefreien Wohnungen werden voraussichtlich 350 000 bis 500 000 Euro kosten. Der Abschluss der Arbeiten ist für Oktober geplant. Bei der Zeremonie wurde auch eine Zeitkapsel mit der tagesaktuellen Ausgabe der regionalen Zeitungen und einigen Münzen hinzugelegt.

Käufer: Ruhiger als in Warnemünde

Familie Andresen war dabei, um die Grundsteinlegung ihres künftigen Heims mitzuerleben. Uta und Artur Andresen werden nach dessen Fertigstellung von Warnemünde nach Markgrafenheide ziehen. „Dort ist es einfach ruhiger“, sagt Artur Andresen. Schon in seiner „Sturm- und Drang-Phase“ habe er schon zusammen mit seinen Freunden viel Zeit in dem Ostseebad verbracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Drei- bis Vierraum-Wohnungen werden zwischen 102 und 125 Quadratmeter groß sein. Fünf davon seien bereits vor Baubeginn verkauft worden, so Frank Streeck, Geschäftsführer des Bauträgers SGM Projekt 1. Zu den Ausstattungsmerkmalen zähle unter anderem ein Aufzug sowie bodengleiche Duschen. Die Ostsee werde allerdings nur vom Penthouse aus zu sehen sein.

Preissteigerung lässt Gewinn schmelzen

Die zuletzt deutlich gestiegenen Baukosten wirkten sich nicht auf den Kaufpreis aus, betonte Streeck. Das Bauunternehmen mache dadurch allerdings weniger Gewinn mit dem Projekt. „Markgrafenheide hat ein großes Potenzial“, so Streeck. Der Neubau könne dazu führen, dass noch mehr Familien zuziehen. „Das wäre eine positive Entwicklung für den Ort.“

Auch Henry Klützke (Linke), Vorsitzender des Ortsbeirats von Markgrafenheide, begrüßte, dass das Grundstück nach zehnjährigem Leerstand nun wieder genutzt werde. Er hoffe darauf, dass dort Bewohner einziehen, die das neue Haus auch dauerhaft nutzen. Über die Hälfte der Wohnungen und Häuser im Ostseebad seien durch Urlauber oder Ferienhausbesitzer belegt.