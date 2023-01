﻿Die Firma mit dem Elefanten auf dem Dach – Rostocker Bauplaner seit 20 Jahren gut im Geschäft

Die Projektmanagement Rostock GmbH hat Hunderte Niedrigenergie-Bauprojekte in MV umgesetzt. Jetzt feiern die Planer 20. Firmen-Geburtstag. Am 19. Januar empfangen sie mit ihren 25 Mitarbeitern 200 Gäste.

Die drei Geschäftsführer der Projektmanagement Rostock GmbH PMR, Christian Clausen (44), Alexander Gatzka (50) und Dr. Ing. Haie-Jann Krause (44/v.l.), in ihrem Büro vor Grafiken aktueller Projekte, die in Rostock realisiert werden.

Rostock. An den Wänden im Büro im Rostocker Stadthafen hängen Animationen ihrer Projekte. Tweelviertel mit 30 Wohnungen; Bürohaus „Smea“ in Schmarl mit 5000 Quadratmetern Geschossfläche; Sternplatz Toitenwinkel mit 86 Wohneinheiten; 117 Wohnungen in der Ilja-Ehrenburg-Straße, Büroprojekt im Osthafen für eine Werbeagentur oder das Wohnquartier Waterkant in Kühlungsborn mit 98 Wohnungen. Sechs von 40 Projekten, die die Rostocker Projektmanagement GmbH (PMR) aktuell auf dem Draht oder gerade fertig gebaut hat.

Den 20. Geburtstag feiern die Architekten und Ingenieure in ihrem eigenen Bürogebäude mit Blick über den Rostocker Stadthafen. Am 15. Januar 2003 gründeten der Ingenieur Christian Clausen (51) und Alexander Gatzka (50) die Firma. 2021 stieß Dr. Ing. Haie-Jann Krause (44), der in Weimar und Oxford studiert und promoviert hat, dazu. Am 19. Januar empfangen sie mit ihren 25 Mitarbeitern zum Geburtstag 200 Gäste.

Brücke 7 – Ihr eigenes Bürogebäude im Rostocker Stadthafen mit italienischem Restaurant im Parterre hat die Rostocker Projektmanagement GmbH PMR selbst geplant und gebaut. © Quelle: Frank Söllner

PMR – das steht für „Projektmanagement Rostock“, das Architektur- und Ingenieurbüro im Stadthafen „Brücke 7“. Auf dem Dach ein Elefant – der steht wohl auch für „Think Big“. PMR, eine Erfolgsgeschichte, die holprig begann. Die Gründer sind 2003 an den Start gegangen, als die Baubranche in einer Rezession schlummerte. Mutig! Clausen sagt: „Anfangs mussten wir sehen, wie wir unsere Rechnungen bezahlen. Aber wir haben sie bezahlt!“ In den ersten Jahren hielt sich PMR mit Bauüberwachung über Wasser.

„Unser Credo: Finance oder Fancy“

Dann kamen eigene Projekte hinzu und um 2015 herum der Durchbruch mit den Baugebieten „Molenfeuer“ Warnemünde mit 450 Wohnungen, Praxen und Hostel und das Bauprojekt „Bleicherstraße“ am Friedrich-Franz-Bahnhof Rostock mit 180 Wohnungen. „In dem Zeitraum haben wir jedes Jahr vier neue Mitarbeiter eingestellt“, sagt Gatzka. PMR-Bauten erkenne man sofort, so die Geschäftsführer: Klare Linien, modern, am Bauhaus orientiert, schnörkellos, praktisch, gute Materialien, im Niedrigenergie-Sektor und in naher Zukunft im Null-Energiesektor angesiedelt. Das, was sie bauen, solle auch in 20 Jahren noch gut aussehen.

Gatzka sagt: „Dieses Haus steht jedem offen, der eine Bauidee hat. Wir führen unsere Projektgespräche und schauen, was innerhalb unserer Philosophie umgesetzt werden kann. Wir nehmen unsere Bauherren von Anfang an an die Hand.“ Zum Beispiel der Alte Speicher im Stadthafen, den sie für Eno Energy, Windanlagen umbauen. Mit Büroflächen und Restaurant. Haie-Jann Krause sagt: „Unser Credo ist: Finance oder Fancy. Und dieses Projekt ist beides. Ein energetisches Leuchtturmprojekt mit Eisspeichertechnologie, eine Art umgekehrtes Kühlschrankprinzip, via Wärmepumpe und Photovoltaik unter Denkmalschutzgesichtspunkten – das ist schon State of the Art.“

Projektsteuerung für touristische Bebauung Pütnitz

Oder Ahrenshoop. PMR hat das touristische Zentrum mit Kurverwaltung, Bibliothek, Gäste- und Eventhouse entwickelt. Für das am Fischerdörfchen-Charakter mit Rohrdach im Niedrigenergie-Sektor orientierte Projekt haben die Rostocker ihren ersten europäischen Architekten-Wettbewerb gewonnen. Oder Pütnitz. PMR leitet die Projektsteuerung für die Bebauung und touristische Entwicklung der Halbinsel auf 600 Hektar mit Center Parcs, Museum, Reiterhof, Supremesurf-Area mit Strand und künstlicher Welle – für den Bauherrn, die Stadt Ribnitz-Damgarten. Krause sagt: „Wir sind Sparringspartner für kleinere Kommunen, die gar nicht die Möglichkeiten haben, solche Projekte alleine zu stemmen. Da übernehmen wir die gesamte Steuerung und führen verschiedene Player zusammen.“ Auch die 2018 abgebrannten Hallen des Müllentsorgers Veolia im Rostocker Hafen baut PMR neu.

Ihren Fokus aber haben die PMR-Macher auf der Hansestadt und signieren ihren Social Media-Auftritt daher mit: „Wir für Rostock!“ Clausen sagt: „Zu unserer Philosophie gehört es, dass alle Mitarbeiter ihre Füße abends zu Hause auf die Couch legen können. Hier ist auch Druck auf dem Kessel. Aber wir konzentrieren uns – auf das, was wir können und wollen. Und auf Rostock.“