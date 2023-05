﻿Wohnungskrise in MV: Wo bleibt der radikale Schnitt?

Rostock. Die Wohnungs-Krise spitzt sich weiter zu. Im Nordosten zeigt sich das in vielen Ferienorten, wo Normalverdiener so gut wie keine Chance haben, bezahlbaren Wohnraum zu finden. In fast allen größeren Städten ist die Situation angespannt. Eine neue Studie bescheinigt jetzt Rostock, das hier die Mieten für inserierte Wohnungen 2022 so stark angestiegen sind wie sonst nirgends in Deutschland. Dabei wurden die besonders heftig als Preistreiber wirkenden neu fertiggestellten Immobilien nicht einmal mitgezählt.

Auch wenn es Zweifel an der Untersuchung von Postbank und Hamburgischem Weltwirtschaftsinsitut gibt, weil die in Rostock starken Genossenschaften und die kommunale Wiro in der Studie zu kurz kommen: Sie zeigt trotzdem einen Trend, den jeder Wohnungssuchende aus eigener Erfahrung bestätigt: Es wird immer schwieriger, etwas zu finden. Und das, was angeboten wird, wird immer teurer.

Wenn nichts passiert, wird es noch schlimmer

Wie kommen wir raus aus dem Dilemma? Indem wir beim Neubau abspecken, einfacher und schneller bauen. Erfolgreiche Bauunternehmer wie Fred Muhsal von der Müritz beklagen eine Explosion bei den Baugesetzen. Immer mehr Vorschriften und Normen müssen eingehalten werden, von Baugrund-Untersuchungen bis zum Brandschutz. Hunderte Vorschriften kamen neu dazu. Den Rest besorgen Fachkräfte- und Materialmangel sowie steigende Zinsen. Ohne radikalen Schnitt geht es weiter in falsche Richtung: Es wird noch schlimmer.

