﻿Telekom baut Mobilfunk in Rostock aus: Lücken im Netz gibt es dennoch

In Ostseenähe

Einkaufen und Wohnen in einem Objekt – das ist in Wismar ab Frühsommer 2023 in Ostseenähe möglich. Es entstehen ein neuer Markant-Markt und darüber 26 Wohnungen. Zehn sind noch zu haben – was sie kosten und was die Mieter für ihr Geld bekommen.