﻿Ulmenstraße in Rostock wird erneuert: Das sollten Verkehrsteilnehmer wissen

Der Startschuss für die Bauarbeiten des dritten Bauabschnitts zur Erneuerung der Ulmenstraße ist gefallen. Bis Ende 2024 sollen die Arbeiten in der Rostocker KTV andauern. Was Verkehrsteilnehmer und Anwohner jetzt wissen sollten.

Rostock. Die Bauarbeiten in der Ulmenstraße in der Rostocker KTV gehen in die dritte Runde. Darüber informieren das Tiefbauamt und die Nordwasser GmbH. In der ersten Bauphase soll die Straße ab Dienstag, dem 2. Mai 2023, zwischen der Fritz-Reuter-Straße und dem Saarplatz halbseitig gesperrt werden.