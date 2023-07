﻿Selbst ist die Frau: Gründerin hilft Handwerksfirmen, Nachfolger zu finden

Brookhusen. Den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, um andere zu unterstützen – das hat Antje Glasow-Wege getan. Die 44-jährige Wirtschaftsjuristin aus Brookhusen (Landkreis Rostock) berät seit diesem Jahr Existenzgründer und Unternehmen bei der Nachfolgeregelung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem Handwerksbetriebe, die eine Nachfolge brauchen, liegen Antje Glasow-Wege am Herzen. Ihr Mann ist Kfz-Meister, sie selbst war jahrelang Beraterin der Handwerkskammer. „Wir haben viel mehr abzugebende Betriebe, als Nachfolger da sind“, weiß Glasow-Wege. „Dabei sucht mindestens die Hälfte der Handwerkerbetriebe in den nächsten Jahren Nachfolger.“

2022 waren laut der Nachfolgezentrale MV rund 40 000 Unternehmer mindestens 55 Jahre alt. 46 Prozent der Betriebe haben bislang keinen Nachfolger gefunden. Aber: Auch 44 Prozent der Interessierten finden keine passende Firma. Interessenten gibt es demnach einige. „Das Problem ist, Betrieb und Nachfolger zusammenzuführen“, sagt die Gründerin.

Firmennachfolge rechtzeitig planen

Oft seien gerade Handwerker eher praktisch veranlagt, suchten seltener den Weg in beruflichen Netzwerken. Antje Glasow-Wege weiß auch: „Über eine Betriebsübernahme nachzudenken, ist eine hoch emotionale Geschichte.“ Eine Nachfolge plane man jedoch nicht erst, wenn die Rente quasi vor der Tür stehe. „Viele kommen zu spät und sagen, sie wollen nächstes Jahr in Rente gehen. Fünf Jahre vor dem Ruhestand sollte man schon anfangen, sich Gedanken zu machen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Antje Glasow-Wege hat sich ihren Schritt in die neue Existenz gut überlegt. „Ich habe schon vorher Unternehmen beraten und wollte das freier und flexibler tun können“, sagt die Existenzgründerin, die auch andere Menschen bei Firmengründungen berät, Finanzierungspläne erstellt und auf Netzwerke setzt.

Nachfolge-Lotsin mit Beratungshaus im Grünen

Bei einer erfolgreichen Unternehmensübernahme steht Glasow-Wege den neuen Geschäftsführern gerne zur Seite. „Die ersten 100 Tage im Amt begleite ich“, sagt sie. Immerhin sei es nicht einfach, eine bestehende Firma mit allen Mitarbeitern zu übernehmen und plötzlich Chef zu sein. „Man ist ja plötzlich alles in einem: Chef und Existenzgründer und verantwortlich für seine Angestellten.“ In ihrem „Beratungshaus im Grünen“ bietet Antje Glasow-Wege vor allem handwerklichen Betrieben Lösungen an.

Lesen Sie auch

Die Gründerin berät und begleitet bei der Auswahl der potenziellen Kandidaten. Wichtig sei dabei, dass die Bewerber nicht wissen, um welche Firma es sich konkret handelt. Ein wesentlicher Punkt, der den Betrieben die Angst nehme, sich um eine Nachfolge zu bemühen. Lediglich Eckdaten wie beispielsweise Mitarbeiterzahl, Branche und die Region seien bekannt. Natürlich müssten Firma und Nachfolger letztlich harmonieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Notfallordner für den Ernstfall

„Ich sehe mich als Nachfolge-Lotsin“, sagt sie. Nicht nur am Anfang oder am Ende einer Firma steht die 44-Jährige unterstützend zur Seite. Auch einen sogenannten „Notfallordner“ empfiehlt sie den Inhabern. „Da sollte alles drinstehen, was für den Notfall zu tun ist, wenn der Chef mal unerwartet ausfällt. Vor allem in kleinen Betrieben hängt ja oft alles am Meister.“

Im Ernstfall könne ein Betrieb zum Erliegen kommen, wenn keine Regelung getroffen sei. Die Unternehmensberaterin erkennt aber auch, wie schwer sich viele damit tun, sich mit unangenehmen Themen zu beschäftigen. „Vor allem, wenn man viel um die Ohren hat und lieber Kundentermine wahrnimmt.“ Doch die Macher haben „eine unternehmerische Verantwortung, auch ihren Mitarbeitern gegenüber.“

OZ