﻿Künstliche Intelligenz: Rostocker „bastelt“ an der Zukunft der Energieversorgung

Rostock. Das Passwort hat mehr als 120 Zeichen: Buchstaben, Zahlen, Zeichen. Regelmäßig erneuert sich das Hauptpasswort von Danny Neupauer, mit dem er Zugang zu seinen privaten Accounts bekommt. „Es ist aber anstrengend, wenn ich das Passwort mal per Hand eingeben muss“, sagt der 21-Jährige lächelnd. Der Rostocker ist IT-Experte, derzeit noch Student der Wirtschaftsinformatik. Danny Neupauer absolviert ein Duales Studium.

Kennzeichen so eines Studiums sind längere Praxisphasen neben den Zeiten an der Hochschule. Der junge Hansestädter studiert in Berlin, in seiner Heimat ist er bei den Stadtwerken Rostock unter Vertrag. In Deutschland gibt es rund 2000 duale Studiengänge an Hochschulen. Die Mehrheit sind laut Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) Bachelor-Studiengänge. Auch Student Neupauer absolviert diese Form des Studiums. Gerade schreibt er an seiner Abschlussarbeit. Fünf Semester hat er hinter sich.

„Wirtschaftsinformatik ist das Bindeglied von Informatik und Betriebswirtschaftslehre“, erläutert der Rostocker. „Der Vorteil ist, dass Wirtschaftsinformatiker breit aufgestellt sind, aber sich auch in die eine oder andere Richtung spezialisieren können.“ Der Vorteil des Dualen Studiums sei: Die Relevanz der Theorie werde unmittelbar mit der Praxis abgeglichen.

Fast als DJ auf einem Aida-Schiff

„Eigentlich wollte ich ja DJ auf einem der Aida-Schiffe werden“, erzählt Neupauer. „Doch dann habe ich mich bei den Stadtwerken beworben.“ Das Unternehmen war ihm bereits bekannt – sein Vater arbeitet dort. „Er ist ein richtiger Stadtwerker“, sagt er fröhlich. Und Sohn Danny arbeitet nun an technischen Zukunftslösungen für den Betrieb. Ist er so etwas wie ein „Technik-DJ“ der Digitalisierung? „Ich bin ein großer Verfechter der Digitalisierung, aber sie muss sinnvoll sein.“ Für ihn ist die Digitalisierung ein Kasten voller Werkzeuge, um sich die Arbeit zu erleichtern. Was bedeutet das aber für seine aktuellen Aufgaben bei den Stadtwerken?

KI hält Einzug in die Energieversorgung

„Zunächst müssen die Lösungen auch im IT-Bereich zum Unternehmen passen.“ Das betreffe die Einführung von digitalen Personalakten ebenso wie das Evaluieren – das Beurteilen – der Sinnhaftigkeit von „Low- und No-Codes“ – damit ist beispielsweise das möglichst einfache Zusammenführen von Software-Bausteinen von Mitarbeitern für ihre fachspezifischen Bedürfnisse gemeint, ohne dass sie über Programmierkenntnisse verfügen müssen. „Ich bin vor allem von Künstlicher Intelligenz, KI, fasziniert“, sagt der Wirtschaftsinformatiker, der seit der 2. Klasse Klavier spielt. So untersucht er beispielsweise, vereinfacht ausgedrückt, wie KI selbst lernen kann, etwa bei der Entwicklung von Wohngebieten, notwendige Stromnetze zu planen. KI hält er für die künftige Effizienz eines Unternehmens für unentbehrlich.

Stadtwerke Rostock in Zahlen & Fakten Die Stadtwerke Rostock bilden aus: Elektroniker für Betriebstechnik, Anlagenmechaniker, Mechatroniker, Fachinformatiker für Daten und Prozessanalyse und Industriekaufleute. Derzeit bildet das Unternehmen 47 Azubis aus. Für ein duales Studium gibt es bei den Stadtwerken momentan drei Studiengänge: Wirtschaftsinformatik, Informatik sowie Elektrotechnik. Die Stadtwerke Rostock wurden 1990 aus dem VEB Wärmeversorgung Rostock heraus gegründet. 2012 installieren die Stadtwerke die ersten Ladesäulen für E-Autos. Der Energiedienstleister versorgt 136 000 Kunden mit Strom, 42 000 Kunden mit Gas und etwa zwei Drittel aller Rostocker Haushalte mit Wärme. Ebenso werden Nachbarorte wie Bad Doberan mit Fernwärme versorgt. Der neue Wärmespeicher der Stadtwerke fasst 45 Millionen Liter Wasser, ist 55 Meter hoch, hat einen Durchmesser von 35 Metern und versorgt Rostock mit Fernwärme. Eine sogenannte Power-to-Heat-Anlage neben dem Speicher wird demnächst überschüssigen Strom aus Wind- und Sonnenenergie in Wärme umwandeln und den Speicher immer wieder aufladen. Info: www.swrag.de

„Mathe macht schlau“

Danny Neupauer würde gern das Bildungssystem reformieren. „Die Schüler lernen viel zu viel, was später nicht gebraucht wird.“ Schule sei zu häufig realitätsfern, sagt der Student, der in Broderstorf bei Rostock aufwuchs. Die Lehrpläne müssten entrümpelt werden. Aber auf Mathematik lässt er nichts kommen: „Mathe macht total schlau und fördert das analytische Denken.“

Ist Danny Neupauer ein Nerd? „Ich bin kein Nerd!“, stellt der junge Mann umgehend klar. Er sei ehrgeizig und findet Computer cool. Jedoch ein Nerd? Nein. Auch Roboter seien cool. „Deshalb kaufe ich mir bald einen Staubsaugerroboter für meine kleine Wohnung.“ Er sei auch noch old-school-mäßig unterwegs, hört etwa Musik vom Plattenspieler. „Ich mag Jazz.“ Er liest Bücher, also E-Books. „Zählt ein E-Book noch als Buch?“, fragt er vorsichtig. Natürlich ist das auch ein Buch. Aber was liest er denn gern? Krimis oder Fantasy? „Eher Fachbücher, zurzeit lese ich ein Buch mit dem Thema Kryptografie – es geht um Informationssicherheit, Verschlüsselungstechnologien und digitale Manipulationen.“

Geringer Anteil an dualen Studenten

In MV beginnen zwei Prozent aller Studenten ein duales Studium, etwas mehr Frauen als Männer. Damit liegt MV im Ländervergleich auf dem 13. Platz. Die Fächergruppen mit dem größten Anteil an dualen Studenten sind die Agrar-, Forst-, Gesundheits- und Ingenieurwissenschaften. Welche Vorteile duale Studenten für die Rostocker Stadtwerke haben, sagt deren Sprecher Alexander Christen: „Die Energiewirtschaft befindet sich im Wandel und es ist uns wichtig, den Nachwuchs im eigenen Haus auszubilden. Eine hochwertige, zielgenaue Ausbildung bietet große Chancen für die Zukunft – für die Studenten genauso wie für uns.“

Kreativ statt stupide

Ob Danny Neupauer noch ein Master-Studium anschließt, werde er noch sehen. Er denke, dass er als Wirtschaftsinformatiker eher in die Richtung Informatik tendiere. Die KI-Faszination sei eben sehr groß. So könne KI Lastprognosen für die Stromversorgung durch die Auswertung von individuellen Verbrauchsprofilen erstellen. Die Daten werden etwa mithilfe von Smartmetern gewonnen – Stromzählern, die mit dem Internet verbunden sind. Dadurch können Kraftwerke effizienter ihren täglichen Fahrplan für die Energieproduktion stellen, was Energie preisgünstiger macht. Für den Studenten sind solche Überlegungen attraktiv: „Der Mensch will ja generell kreativ sein – er ist nicht für stupide Sachen gemacht.“