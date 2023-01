Der von Politik und Krankenkassen verursachte Stress in vielen Arztpraxen und Kliniken spielt Mediziner, Personal und Patienten kaputt, meint OZ-Chefreporter Michael Meyer.

Rostock. Ärzte sind an der Belastungsgrenze oder weit drüber. Praxispersonal ist vom Druck in den Praxen derart gestresst, dass es den Beruf wechselt. Patienten sitzen in Wartezimmern oder vor den Praxistüren maximal genervt. Das deutsche Gesundheitswesen ist im roten Drehzahlbereich unterwegs, um einen der schönsten Berufe der Welt (O-Ton einer Ärztin) gegen die Wand zu fahren. Hausarzt zu sein oder in einer Praxis zu arbeiten, ist so stressig, dass selbst Ärzte vom Medizinstudium abraten.