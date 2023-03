200 Euro Energiepreispauschale für Studenten: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Ein frisches knuspriges Brötchen zum Frühstück oder ein leckerer Berliner am Nachmittag – davon gibt es genug Auswahl bei den zahlreichen Bäckereien in Stralsund. Doch wo kostet das Brötchen oder das Brot am meisten und wo kann gespart werden? Die OZ hat sich in der Innenstadt umgesehen.