﻿Azubi in MV: Arsenal-Fan wird Lagerlogistiker bei Norma

Julien Schunke ist Azubi im Norma-Logistikzentrum bei Rostock. Zwischendurch schafft es der 24-Jährige noch ins Stadion von Arsenal London. Wir haben den jungen Mann und IHK-Ausbildungsbotschafter getroffen.

Rostock. Morgens Zwischenprüfung in Rostock, am Abend im Stadion von Arsenal London beim Spiel gegen den Liverpooler Fußballverein FC Everton. Julien Schunke packt beides. „Das Spiel wurde im vergangenen September in London verschoben, weil die englische Königin gerade verstorben war“, erzählt Julien Schunke. Der Arsenal-Fan aus Rostock musste deshalb vor einem halben Jahr ohne das Fußballerlebnis wieder in die Heimat reisen. „Aber die Tickets für mich und meine Freundin behielten ihre Gültigkeit.“ Am 1. März saß der 24-Jährige zum ersten Mal in seinem Leben im Arsenal-Stadion.