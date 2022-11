﻿Das ist der ungewöhnlichste Unterricht in MV

Es gibt besondere Schulfächer in MV. Dazu zählen Feuerwehrunterricht, Schulgarten, Schach oder Angeln. Wir waren an Schulen in Rostock und Malchow dabei.

Emilia (11) und Tim (12) von der Fleesenseeschule in Malchow beim Schulfach „Feuerwehr in die Schule“ auf ihrem Schulhof vor einem Gerätefahrzeug des Technischen Hilfswerkes.

Malchow. Ein Schulfach ohne Klassenarbeiten schreiben zu müssen – Tim findet das super. „Das macht Spaß“, sagt der 12-Jährige aus der 7. Klasse der Fleesenseeschule in Malchow. Einmal in der Woche hat er Unterricht: „Feuerwehr in die Schule“ nennt sich das Projekt des Kreisfeuerwehrverbandes Mecklenburgische Seenplatte, das bereits im vierten Jahr läuft. Auch Emilia (11) aus der Sechsten ist dabei. „Wir lernen hier viel“, sagt sie und schaut gerade zu, wie ein Verletzter auf einer Trage richtig fixiert wird, damit er nicht herunterrutscht.

Victoria Stoll ist die Feuerwehrfrau, die das Projekt betreut. Sie ist auch die „Lehrerin“ in blauer Feuerwehr-Kleidung. Sie meint: „Es geht hier nicht nur um die Feuerwehr, sondern auch um das Ehrenamt allgemein.“ Deshalb haben die sechs Jungs und drei Mädchen, die an diesem Mittwoch dabei sind, das Technische Hilfswerk zu Gast, inklusive eines beeindruckenden Gerätewagens. Es geht um Wasserpumpen, Kettensäge, Schläuche, Äxte, Seile. „Wir besuchen auch die Feuerwehr Malchow, die mit ihrer sogenannte Wassergefahrengruppe besondere Aufgaben hat“, meint Victoria Stoll. Ebenso gehört die Erste Hilfe zum Programm: Pflaster kleben, stabile Seitenlage, Wiederbelebung.

Für Tim ist die Praxis im Unterricht ein wichtiger Punkt, weshalb er sich für den Feuerwehr-Kurs entschieden hat: „Diese Stunde ist abwechslungsreich und dadurch entspannend.“ Und fast immer findet sie im Freien statt.

„Werbung“ fürs Ehrenamt

Lediglich vier Schulen haben in MV den Feuerwehr-Unterricht: Malchow, Stavenhagen, Groß Plasten, Rosenow. In diesem Jahr seien 67 Schüler der dritten bis siebten Klassen dabei, berichtet Victoria Stoll. „Manche wollen jedes Jahr immer wieder mitmachen“, erzählt die 37-Jährige. Das Projekt sei sehr erfolgreich. Aber im kommenden Sommer ist Schluss. Es sei denn, die Finanzierung aus dem Strategiefonds des Landes wird erneuert. „Das hoffen wir sehr“, meint die Feuerwehrfrau, „denn eine Gesellschaft lebt vom Ehrenamt, und alles, was die Schüler hier mitnehmen, tragen sie weiter an Familie und Freunde.“

Victoria Stoll, Feuerwehrfrau und beim Kreisfeuerwehrverband Mecklenburgische Seenplatte verantwortlich für die Projektarbeit, ist die Lehrerin von der Feuerwehr. © Quelle: Klaus Amberger

Auch Schach oder Angeln gibt es im Unterricht

Aber es gibt in MV noch andere Fächer, die ungewöhnlich sind. Dazu gehört zum Beispiel das Projekt „Angeln macht Schule“. Christoph Wittek vom Landesanglerverband sagt, dass momentan 13 Schulen Angeln als Schulfach anbieten. Etwa in Rostock, Schwerin Zingst, Tessin, Niepars oder Malchow.

Auch Schach wird an einigen Schulen als Unterrichtsfach angeboten. Zum Beispiel beim Schulcampus Rostock-Evershagen, wo fünfte, siebte und neunte Klassen das Brettspiel studieren. An dieser Schule gibt es ebenso neuerdings auch Schulgartenunterricht. Verantwortlich, dass es nun dort einen Garten gibt, ist die Lehrerin Anne Freier (37).

Lehrerin Anne Freier organisiert am Schulcampus Rostock-Evershagen den Schulgarten-Unterricht. © Quelle: Klaus Amberger

Pflanzen, gießen, harken

„Wir mussten die 400 Quadratmeter auf dem Schulgelände erst einmal urbar machen“, berichtet sie. Das ging nur mit einem Sponsor (Hanseatische Umwelt CAM GmbH). Nun sind die 7. Klassen regelmäßig in ihrem Garten, pflanzen, gießen, harken. Lorin (12) sagt: „Das ist spannend und es ist schön, selbst etwas anzubauen.“ Kety (12) berichtet: „Wir verschwenden nicht, und das, was wir ernten, essen wir auch.“ Hanna Jouliene (13) denkt: „Durch diesen Unterricht lernen wir, dass man Aufgaben durchhält.“

Kety, Hanna Jouliene und Lorin (v. li.) räumen ihren Schulgarten auf. © Quelle: Klaus Amberger

Es gab Tomaten, Kartoffeln in diesem Jahr, eine „Bienenweide“, Erdbeeren, Paprika, Sanddorn, Kürbisse. Jannis (12) sagt: „Es ist geil, draußen zu sein und sich die Hände im Garten schmutzig zu machen – das ist ein gutes Gefühl.“ Ben (12) ergänzt: „Wir kennen uns jetzt aus und können eigene Beete anlegen.“

Jannis (li.) und Ben in ihrem Schulgarten. © Quelle: Klaus Amberger

Schüler achten auf ihren Garten

Sich selbst ausprobieren, Verantwortung übernehmen, gesunde Ernährung kennenlernen und spüren, dass es mehr gibt als Chips und Cola, seien Ziele des Projektes, meint Anne Freier. „Ein Geräteschuppen und ein grünes Klassenzimmer sind noch in Planung“, erzählt die Lehrerin. Seitdem das Schulgartenprojekt läuft, hat die Pädagogin nebenbei eine interessante Beobachtung gemacht: Bislang wurde im Schulgarten noch nicht randaliert, nichts wurde zerstört. „Vielleicht liegt es daran, dass die Schüler Respekt davor haben, was sie selbst geschaffen haben und stolz darauf sind.“

