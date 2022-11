Sie kommen extra von Rügen, um die Kunsthalle Rostock zu besuchen: Für die meisten der 13 Mädchen war es der erste Besuch einer Ausstellung überhaupt.

Rostock. Noch nie zuvor war Fabienne in einem Kunstmuseum, wie der Kunsthalle in Rostock, noch nie in einer Galerie. „Dabei mag ich Kunst, zeichne selbst gern“, sagt die 16-jährige Schülerin der Regionalen Schule Binz auf Rügen. Mit zwölf weiteren Mädchen ihrer Schule steht sie nun in einer Ausstellung im Schaudepot der Kunsthalle Rostock. Vor ihnen hängen große Fotos des Fotografen-Ehepaares Ute und Werner Mahler. Schwarz-weiße Modefotografie.