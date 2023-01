﻿Rostockerin spielt Wasserball in Herrenmannschaft: „Bin froh, bei Männern zu spielen“

Jessica Hembus aus Rostock spielt als eine von wenigen Frauen in der Wasserball-Herrenmannschaft der HSG Warnemünde. Außerdem wurde sie kürzlich für ihre Forschung zu künstlichen Knie- und Hüftgelenken ausgezeichnet. Ein Porträt über eine Nachwuchswissenschaftlerin und Sportskanone

Jessica Hembus, Wasserballerin der HSG Warnemünde. Sie ist eine von wenigen Frauen, die mit einer Ausnahmegenehmigung in der Männer-Regionalliga mitspielen.

Rostock. Ein Stück Treibholz hält ihre Haare zum Knoten zusammen. Praktisch muss es sein bei Jessica Hembus. Und die Haare schonen: „Meine Haare brechen gerne, weil ich ständig Zöpfe trage. Deshalb habe ich mir eine schonendere Alternative gebastelt.“ Die 30-Jährige präsentiert das Stück Holz, das sie am Strand gesammelt und mit Klarlack bepinselt hat. Bloß beim Wasserball, da brauche sie ein richtiges Zopfgummi, „alles andere hält nicht.“ Denn es kann schon mal turbulent werden, wenn Jessica Hembus mit 13 anderen Spielern im Becken um den Ball kämpft. Die meisten sind Männer.

Die gebürtige Rostockerin ist eine von drei Frauen, die mit Sondergenehmigung in der 2. Herrenmannschaft des HSG Warnemünde spielen darf. Zu wenig junge Frauen gab es damals, als sie mit 16 Jahren ihre gemischte Jugendgruppe verlassen musste. „Wie so viele Sportarten, haben Mädchen und Frauen Wasserball nicht auf dem Schirm. Das ist im Norden sowieso nicht so beliebt. Die meisten segeln“, meint Jessica Hembus.

Aufgewachsen in der Rostocker Südstadt lebt Jessica Hembus heute im Hansaviertel. © Quelle: Ove Arscholl

Beim Wasserball gehören blaue Flecken dazu

Aber es sei auch ein körpernaher Sport, bei dem es schon mal zur Sache gehe. Wobei das nicht nur an den Männern liege: „Ich bin froh, auch bei Männern zu spielen. Die kratzen weniger und ziehen nicht am Badeanzug.“ Sogar Kapitänin ist sie in der Mannschaft. Inzwischen spielt Hembus auch in einer Damenmannschaft. „Beim WSW Rostock haben wir alle Mädels aus Rostock zusammengekratzt, um eine eigene Mannschaft stellen zu können“, erzählt sie.

Kampf um den Ball: Jessica Hembus im Duell mit Adrian Reihs aus der ersten HSG-Mannschaft.. © Quelle: Stefan Ehlers

Wenn sie nicht selbst im Wasser um den Ball ringt, leitet Jessica Hembus Seepferdchenkurse. „Das mache ich schon seit Jugendzeiten. Leider fehlt es an Nachwuchs – vor allem bei den Mädchen.“ Dabei brauche es gar nicht so viel Erfahrung: „Wer schwimmen kann, kann loslegen. Alles andere lernt man bei uns. Aber natürlich darf man nicht kontaktscheu sein, blaue Flecken bleiben nicht aus“, erzählt Hembus und zeigt auf ihren Unterarm.

Naturwissenschaften liegen Jessica Hembus

Seit der Grundschule spielt Jessica Hembus Wasserball. Damals ist sie auch geritten, aber das hörte irgendwann auf. „Ich erinnere mich gar nicht mehr, warum.“ An viele andere Dinge aus ihrer Jugend und Kindheit erinnert sich Hembus, die in der Südstadt aufgewachsen ist, aber noch. Zum Beispiel an die Werkstattschule: „Ich bin sehr schlecht im Auswendiglernen. Dort hatten wir oft Projekte über einen längeren Zeitraum, das lag mir mehr.“ Ihr Lieblingsfach? „Sport“, lacht sie, aber korrigiert: „Nein, ich mochte die meisten Fächer. Vor allem die Naturwissenschaften.“

Jessica Hembus arbeitet am Teststand für künstliche Kniegelenke. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungslabor für Biomechanik und Implantattechnologie der Orthopädischen Klinik und Poliklinik der Universitätsmedizin Rostock. © Quelle: Ove Arscholl

Die Begeisterung für die Naturwissenschaften hat auch ihre Berufswahl beeinflusst. Hembus hat Medizintechnik studiert und promoviert gerade. Für das reine Medizinstudium hätte sie zu viel auswendig lernen müssen. Die Studienberatung brachte sie dann auf Biomechanik.

Bisher hat die Rostockerin ihre Heimat nie verlassen. Sie wollte, aber die Universität Rostock hat ihr eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin angeboten. Falls sie irgendwann doch mal in eine andere Stadt zieht, gilt: „Es muss eine Wasserballmannschaft geben.“ Selbst wenn sie auf Reisen ist, fragt sie die örtlichen Wasserballmannschaften an, ob sie mitspielen kann.

Lieber in Gesellschaft draußen als auf der Couch

Stillsitzen, das liegt der 30-Jährigen nicht. Wenn sie mal Freizeit hat, trifft sie sich am liebsten mit Freunden oder Kollegen, geht weg oder testet die neuesten Bierkreationen.

Tagsüber trifft man sie im Labor. Die studentische Mitarbeiterin forscht zu künstlichen Knie- und Hüftgelenken – und wie diese verschleißen. Für die Arbeit zusammen mit ihrem Team gewann sie gerade den Heinz-Mittelmeier-Forschungspreis. Sie fand heraus, dass nach der Abnutzung künstlicher Hüftgelenke mal Flecken, mal Striche entstehen und unter dem Mikroskop zu erkennen sind. Daraus konnte das Team wertvolle Schlüsse für die Lebensdauer der künstlichen Gelenke ziehen. Von den 5000 Euro Prämie gab es Pizza für alle und: „Urlaub ist doch immer eine gute Idee. Oder?“

Jessica Hembus sieht sich die Oberfläche eines künstlichen Kniegelenks unterm Lasermikroskop an. © Quelle: Ove Arscholl

Bodenständig wirkt die 30-Jährige, immer bedacht, den Erfolg nicht für sich allein zu vereinnahmen. Trotzdem wird deutlich, wie zielstrebig sie ist und für die Sache brennt. Im Labor wie im Schwimmbecken. Später kann sie sich einen Job im Prüflabor vorstellen.

Wer Jessica Hembus mit ihrer Herrenmannschaft live erleben möchte, hat am 29. Januar in der Neptun-Schwimmhalle in Rostock Gelegenheit dazu.