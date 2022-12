Rostock: Schüler spenden für sehr schwer erkrankte Kinder

Trauriger Anlass, schöne Geste: 1000 Euro fließen in Palliativversorgung junger Menschen. Schüler des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums Rostock übergeben am ersten Ferientag vor Weihnachten die Spende.

Rostock. Isabell Klein ist happy. „Wir haben am ersten Weihnachtsferientag 1000 Euro gespendet“, sagt die Elfjährige aus der 6. Klasse vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium Rostock. Das Geld kommt schwerkranken Kindern und Jugendlichen zugute, die sich in ambulanter Palliativversorgung an der Unimedizin der Hansestadt befinden. Es ist also für sehr junge Menschen, die aufgrund sogenannter lebensverkürzender Erkrankungen ihre letzte Lebensphase fachlich betreut vom SAPV-Team „Mike Möwenherz“ in ihren Familien verbringen. SAPV steht für Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung.

Viele Schüler des Gymnasiums von Isabell haben in diesem Jahr (erneut) einen Adventsbasar an ihrer Schule veranstaltet, um Geld zu sammeln. „Wir haben zum Beispiel Weihnachtsdekorationen gebastelt, Kerzen beklebt, Plätzchen und Waffeln gebacken“, berichtet Isabell. Lehrerin Fanny Tahn ist die Ideengeberin für diesen Basar. „Aber die Schüler veranstalten den Basar jetzt schon fast allein in Eigenverantwortung“, erzählt sie. Der Ärztliche Leiter des SAPV-Teams, Prof. Carl Friedrich Classen, sagt: „Es ist ganz toll, dass sich die Schüler mit unserem Projekt beschäftigen und sich dafür einsetzen.“ Mit dem Geld finanziert das Team etwa Therapieangebote, auch besondere Wünsche können erfüllt werden.

Kinder machen sich Gedanken – auch über den Tod

Isabell meint: „Wir benötigen das Geld ja nicht so wie die erkrankten Kinder – die brauchen noch eine schöne Zeit, vielleicht auch gutes Spielzeug, auch die medizinische Versorgung ist sehr teuer.“ Sie könne zwar nicht nachempfinden wie es sei, schwer erkrankt und vom Tode bedroht zu sein, „aber ich mache mir Gedanken, was danach kommt und wir reden in der Familie darüber“. Häufig leiden die betroffenen Kinder unter genetischen oder onkologischen Erkrankungen. „Ich bin froh, dass wir an meiner Schule so viel Geld zusammenbekommen haben – darauf bin ich stolz“, sagt Isabell.

