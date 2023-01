﻿Lehrer in Rostock am Limit: Klassenleiter packt aus, wo MV versagt

Schulen in Rostock sind überfordert. Zu viele Schüler kommen auf zu wenig Lehrkräfte. Seit dem Krieg in der Ukraine hat sich die Lage verschärft. Was passieren muss, um den Job attraktiver zu gestalten, verrät ein Lehrer, der seinen Job behalten will.

Rostock. Wenn Marcel Pilgermann morgens in seine Klasse 7a kommt, sitzen da 20 Schülerinnen und Schüler, die es kaum erwarten können, Mathe zu lernen. So oder so ähnlich sähe es wohl in einer perfekten Welt aus. Die Realität ist jedoch geprägt von einer Pandemie, die Kinder und Lehrkräfte bis heute an ihre Grenzen bringt. „Die Kinder und Jugendlichen haben in den letzten beiden Jahren in verschiedenen Modellen gelernt. Oft waren sie zu Hause. Durch die fehlende Beständigkeit fehlt nun Wissen. Und es ist schwer, zu den Schülerinnen und Schülern eine Beziehung aufzubauen, wie es vor Corona möglich war“, erzählt Marcel Pilgermann am Pult in seinem Klassenraum.

Seit 2016 arbeitet Pilgermann an der Regionalschule am Schulcampus Rostock-Evershagen, vor drei Jahren hat er sein Referendariat dort beendet. Lehrer werden, das wollte er schon als Grundschüler. Grundsätzlich macht es dem Philosophie-, Deutsch- und Mathelehrer Spaß, Wissen zu vermitteln und Kindern und Jugendlichen etwas beizubringen. „Wenn ich sehe, dass meine Schüler gute Noten schreiben, weiß ich, dass ich etwas richtig gemacht habe.“ Doch zuletzt gab es viele Herausforderungen.

Lehrkräfte fehlen in Rostock vor allem in Krankheitswellen

Was Pilgermann erzählt, hat auch Forsa im Auftrag der Robert Bosch Stiftung herausgefunden. Im Deutschen Schulbarometer gaben 82 Prozent der Lehrkräfte an, dass sich Schüler seit September 2021 schlechter konzentrieren können. 42 Prozent berichten von aggressivem Verhalten. Eine Belastung, mit der Lehrer zusätzlich umgehen müssen. Auch eine aktuelle bundesweite Umfrage zeigt, dass Lehrer unter einem Arbeitspensum und kaum Rückzugsmöglichkeiten im Schulalltag und damit Stress leiden.

Marcel Pilgermann ist Leiter einer 7. Klasse und unterrichtet Mathematik, Deutsch und Philosophie. © Quelle: Ove Arscholl

Die Corona-Pandemie habe die Herausforderungen verstärkt, berichtet Pilgermann, stellverstretend für viele Lehrkräfte in MV. „Natürlich ist jede Belastungsgrenze individuell. Aber durch Gespräche im Lehrerzimmer weiß ich, dass irgendwann jede Lehrkraft an ihre Grenzen kommt.“ Es fehlt an Personal. Besonders in Krankheitsphasen. Dann müssen andere Lehrkräfte einspringen, Vertretungsunterricht zusätzlich machen. Teilweise sind auch organisatorische Aufgaben gefragt. Weil stellvertretende Klassenleiter fehlen, müssen Zeugnisse für andere Klassen geschrieben werden. Ein Mehraufwand, den der Schulcampus Rostock-Evershagen mit befristeten Vertretungslehrern aufzufangen versucht.

Rostocker Lehrer sitzt bis 19 Uhr am Schreibtisch

Für Pilgermann beginnt das Problem schon an anderer Stelle: „Ich muss 27 Pflichtstunden Unterricht in der Woche abhalten. Wenn ich um 14.30 Uhr nach Hause fahre, beginnt der eigentlich Teil des Jobs. Unterricht vor- und nachbereiten, mit Eltern, Ärzten oder Psychologen telefonieren, mich auf Elternabende vorbereiten. Das frisst Zeit. So sitze ich teilweise bis 19 Uhr am Schreibtisch. Zum Glück habe ich keine Kinder. Denn diese Kolleginnen und Kollegen müssen dann nochmal ran, wenn die Kinder im Bett liegen.“

Für Klassenleitertätigkeiten, wie Elternabende, Förderpläne oder Aktivitätsplanungen, bekommt er eine Stunde angerechnet. Auch für die Ausbildung von Referendaren. In der Praxis reiche diese Zeit nicht. Und: „Die Rahmenpläne für die Unterrichtsinhalte sind zu eng angelegt. Es ist nicht möglich, den Stoff in der vorgegebenen Zeit durchzunehmen.“ Zumal durch die Corona-Pandemie massive Wissenslücken entstanden seien, die man zusätzlich aufarbeiten müsse.

Zusätzliche Belastung für Lehrer durch ukrainische Schüler

Die Folge: Immer mehr Lehrkräfte gehen in Teilzeit. Denn 50 Stunden in der Woche, um die Arbeit gewissenhaft zu machen, halten viele nicht mehr aus. „Viele arbeiten seit Jahren am Limit beziehungsweise darüber hinaus“, erklärt Michael Blanck, Landesvorsitzender Verband Bildung und Erziehung Mecklenburg-Vorpommern. Die Belastung sei noch mal gestiegen, seitdem immer mehr Kinder ukrainischer geflüchteter Familien betreut werden müssen. „Über 5000 zusätzliche Schülerinnen und Schüler zu integrieren, bedeutet, dass wir eigentlich fünf neue große Schulen damit füllen könnten“, so Michael Blanck.

Das Land reagiert seit dem Schuljahr 2022/23 mit Vorklassen, in denen ukrainische Schülerinnen und Schüler in 20 Stunden pro Woche jahrgangsübergreifend auf den weiteren Schulbesuch vorbereitet werden. Am Schulcampus Rostock-Evershagen kommen etwa 60 der insgesamt 664 Schülerinnen und Schüler mit ukrainischer Staatsangehörigkeit in Rostock unter. Auch hier wurde in diesem Schuljahr eine Vorklasse gegründet. Wer schon weiter ist, kommt in Integrationsklassen, wird also zur Hälfte in Deutsch als Zweitsprache geschult und nimmt zur Hälfte am normalen Unterricht teil.

Lehrer in Rostock unterstützen sich gegenseitig

Für diese Vorklassen wurden 28 zusätzliche Stellen zur Verfügung gestellt. Sieben davon sind noch unbesetzt. Eine aktuelle Umfrage des Deutschen Philologenverbands und der Bundesdirektorenkonferenz Gymnasien hat ergeben, dass 90 Prozent der Gymnasien Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine aufgenommen haben. In knapp 80 Prozent erhielten Lehrkräfte mit zusätzlichen Aufgaben jedoch keine Entlastungen. MV machte acht Prozent dieser Befragung aus.

Immerhin sei man in seinem Leid nicht allein, ist Marcel Pilgermann optimistisch. Denn jeder im Lehrerzimmer kenne die Herausforderungen. „Wir können uns immerhin gegenseitig unterstützen!“