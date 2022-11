﻿Rostocker Volkstheater will Jugend begeistern: „Viele denken, Theater sei Netflix in live“

Es ist nicht einfach, junge Leute in Theatervorstellungen zu locken. Woran könnte es liegen? Ist Theater zu teuer, zu elitär, zu kompliziert? Mitglieder aus dem Ensemble und der Produktion des Rostocker Volkstheaters räumen mit Vorurteilen auf.

Rostock. Junge Leute lieben Theater. Junge Leute fremdeln mit Theater. Einige gehen gern in Vorstellungen, andere – und das ist meist die Mehrheit der Teenager – kämen nicht mal im Traum darauf, sich eine Aufführung freiwillig reinzuziehen. Gäbe es nicht Schulen und Lehrer, die wenigstens ein Mal mit ihren Schülern obligatorisch in den weichen Theatersesseln Platz nähmen, viele wüssten nicht mal, wie ein Theater von innen aussieht. Doch warum ist das so? Liegt es am Theater? Am Zeitgeist? Am Smartphone?

Johannes (14) lebt in der Nähe von Rostock und hat kein Interesse an Theatervorstellungen, wie er sagt. Auch Norman (15) aus Schwaan mag eher kein Theater. „Die Stücke, die dort gespielt werden, werden für meinen Geschmack zu übertrieben dargestellt“, meint der Schüler. Mara (14) aus Satow hingegen besucht gern ein Schauspielhaus. „Ich mag die Kostüme, die Kulissen, die Texte – ich finde es schön, wie viel Mühe sich für eine Aufführung gegeben wird“, sagt sie. Sie denke, dass viele ihrer Altersgenossen Theater nicht mögen, weil die Stücke für sie zu alt sind, und lieber Filme zu Hause anschauen, weil das keinen großen Aufwand und vielleicht weniger Geld koste.