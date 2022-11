﻿Schauspielstudenten aus Rostock: „Theater ist kein Fake!“

Rostock. Junge Leute lieben Theater. Junge Leute fremdeln mit Theater. Einige gehen gern in Vorstellungen, andere – und das ist meist die Mehrheit der Teenager – kämen nicht mal im Traum darauf, sich eine Aufführung freiwillig reinzuziehen. Gäbe es nicht Schulen und Lehrer, die wenigstens ein Mal mit ihren Schülern obligatorisch in den weichen Theatersesseln Platz nähmen, viele wüssten nicht mal, wie ein Theater von innen aussieht. Doch warum ist das so? Liegt es am Theater? Am Zeitgeist? Am Smartphone?

Johannes (14) lebt in der Nähe von Rostock und hat kein Interesse an Theatervorstellungen, wie er sagt. Auch Norman (15) aus Schwaan mag eher kein Theater. „Die Stücke, die dort gespielt werden, werden für meinen Geschmack zu übertrieben dargestellt“, meint der Schüler. Mara (14) aus Satow hingegen besucht gern ein Schauspielhaus. „Ich mag die Kostüme, die Kulissen, die Texte – ich finde es schön, wie viel Mühe sich für eine Aufführung gegeben wird“, sagt sie. Sie denke, dass viele ihrer Altersgenossen Theater nicht mögen, weil die Stücke für sie zu alt sind, und lieber Filme zu Hause anschauen, weil das keinen großen Aufwand und vielleicht weniger Geld koste.

Alltagsklamotten reichen für Theaterbesuch

Arne Bloch ist Dramaturg am Volkstheater Rostock. „Theater ist ein Event“, sagt der 32-Jährige. Es sei Alltag und Besonderes in einem. Er kenne die Hürden junger Leute, den Weg ins Theater zu finden. „Einige vermuten, man müsse sich extrachic kleiden, um eine Vorstellung zu besuchen – das ist falsch.“ Sneaker, Jeans und Shirt störe niemanden. „Anders als beispielsweise ein Video auf dem Handy, kann man im Theater die Handlung nicht vor- oder zurückspulen.“ Skippen sei nicht möglich. „Theater heißt, sich für etwas Zeit zu nehmen, in einem Raum mit Menschen zu sitzen und das Handy leise zu stellen.“ Und in fremde Welten einzutauchen. Die dann eventuell die eigene oder Facetten davon spiegeln.

Ist das etwas für junge Leute?

Arne Bloch, Dramaturg am Volkstheater Rostock. © Quelle: Klaus Amberger

Eltern haben Einfluss

Annika Gräslund und Tara Fischer sind beide 24 Jahre alt und Schauspielstudenten an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT). „Ich war als Kind und Jugendliche oft im Theater – mein Vater ist Theater- und Kinoliebhaber“, sagt die Leipzigerin Tara Fischer. „Meine Eltern sind mit mir ins Theater gegangen“, erzählt die Berlinerin Annika Gräslund. Die Sozialisation ist für ihre Theaterleidenschaft wichtig gewesen: Die Eltern haben ihre Kinder mit in Vorführungen genommen.

Ein Ort für alle

Beide Studentinnen überlegen nun, was Theater für junge Leute attraktiv macht – oder eben nicht. „Ich glaube“, sagt Annika Gräslund, „dass Theater das verloren hat, was es für Jahrhunderte für die Leute bedeutet hat.“ Es war ein Ort der Geschichten. „Viele junge Leute denken nun, Theater sei Netflix in live.“ Also könne man gleich in den digitalen Medien hängenbleiben. „Aber im Theater kommen viele Menschen zusammen, weil sie Bock darauf haben, etwas gemeinsam zu erleben.“ Theater: ein Ort für alle. „Theater ist kein Fake!“, setzt die Studentin nach. Theater als Gegengift zum Rückzug ins Private, in die reizüberflutete, überfordernde eigene Blase.

Unsicherheiten halten Jugend ab

Tara Fischer sinniert: „Viele verstehen Theater nicht und denken, es sei ein elitärer Ort.“ Das sei ein Problem. Es gebe Angst und Respekt vor dem Theater, Unsicherheiten. Denn Theater ist direkt, ist intensiv. „Es ist so schön, wenn wir vor jungem Publikum spielen“, schwärmt sie. Älteres Publikum ist zurückhaltender, zaghafter und zeige weniger Reaktionen als jüngere Zuschauer. „Die Jungen sind hemmungsloser, sie lachen und atmen mehr hör- und spürbar.“

Probleme der Zeit verhandeln

Aber sind die Geschichten auf der Bühne für junge Leute noch cool? Beide Studentinnen proben derzeit für das Stück "Krankheit der Jugend" (Premiere am 18. November im Ateliertheater Rostock), das vor knapp 100 Jahren geschrieben wurde und ein großer Erfolg war. Im Mittelpunkt stehen, kurz formuliert, desillusionierte junge Leute, die sich gegenseitig in den Abgrund treiben. "Wir spüren die Konflikte des Stückes auch jetzt teilweise mit einiger Dringlichkeit", sagt Annika Gräslund. Entscheidend sei, über die Geschichte und Gegenwartsprobleme ins Gespräch zu kommen. Die Studentinnen stünden jedenfalls mit Energie auf der Bühne, auch wenn alle Schauspielstudenten wüssten, dass Theater auf wackeligen Beinen stehe. "Die künftigen Entwicklungen werden eine spannende Zeit sein."

Annika Gräslund (li.) und Tara Fischer, Schauspielstudentinnen der HMT Rostock, bei den Proben für das Stück „Krankheit der Jugend“, das am 18. November Premiere im Ateliertheater Rostock hat. © Quelle: Dorit Gätjen

Hinaus in die Schulen

Um die Freude an Theateraufführungen zu wecken, treiben die Spielstätten im Land selbst Aufwand. „Wir gehen zum Beispiel mit mobilen Produktionen oft in die Schulen, zum Beispiel im Landkreis Rostock“, sagt Ute Fischer-Graf, Sprecherin des Volkstheaters. Dort stelle man fest: Grundsätzlich sind viele junge Leute erst einmal offen gegenüber Theater.

Bleibt letztlich noch das Argument, Theater sei für Jüngere zu teuer. "Wir haben beispielsweise das Sponti-Ticket für Gäste bis zum vollendeten 30. Lebensjahr", sagt Ute Fischer-Graf. 30 Euro für fünf Vorstellungen. Es geht allerdings, zumindest für Studenten der Uni und HMT Rostock, noch preisgünstiger: "Ab sieben Tage vor dem jeweiligen Vorstellungstermin gibt es kostenlos Karten für die zu diesem Zeitpunkt noch verfügbaren Plätze." Zu teuer ist dann das Ticket nicht mehr.