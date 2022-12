﻿Türkischer Schüler aus Güstrow bringt anderen Deutsch bei – und bekommt ein Stipendium

Er wuchs am Bosporus auf, seit vier Jahren lebt Sinan Cicek an der Ostsee. Nun erhält der 18-Jährige ein Stipendium der Start-Stiftung – auch, weil er sich regelmäßig für andere einsetzt. Was den Rostocker dazu bewegt.

Rostock/Güstrow. Der Zug fährt in wenigen Minuten. Sinan Cicek steht am Nachmittag auf dem Bahnsteig des Hauptbahnhofs in Rostock. Gelbe Jacke, blaue Jeans, schwarze Haare. Der 18-jährige Türke kennt die Bahnstrecke von Rostock nach Güstrow. Jeden Morgen fährt er von der Barlachstadt in die Hansestadt zum Fachgymnasium Wirtschaft, nachmittags geht’s zurück. Sinan geht in die 11. Klasse und ist Stipendiat der Start-Stiftung.

Die Stiftung fördert bundesweit junge Leute über die Dauer von drei Jahren, die mindestens die 9. Klasse besuchen. In die Auswahl kommen Schüler mit einer Einwanderungsgeschichte, die sich für andere engagieren. Dieser Punkt ist elementar, um ein Stipendium zu bekommen. Deshalb spricht die Start-Stiftung von einem „Bildungs- und Engagementstipendium“. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es seit kurzem acht neue Stipendiaten – sie stammen aus Afghanistan, Albanien, Belarus, Polen, Tunesien, aus der Türkei und aus der Ukraine. Bundesweit sind es gut 600 aus 60 Herkunftsnationen.

Start-Stiftung will Bildung fördern Start ist das einzige bundesweite Stipendienprogramm für Schüler mit Einwanderungsgeschichte. Die Absicht: Jugendliche fördern und ihnen Chancen auf akademische Bildung geben. In MV wurden seit 2006 mehr als 100 junge Leute mit dem dreijährigen Stipendium unterstützt. Zu den Auswahlkriterien gehört unter anderem das individuelle gesellschaftliche Engagement der Schüler. Start ist eine Tochter der Hertie-Stiftung, die von „Jugend debattiert“ bekannt ist, mit Sitz in Frankfurt/Main.

Die schwere deutsche Grammatik

Seit vier Jahren lebt Sinan in Deutschland. Die ersten zwei Jahre verbrachte er mit Eltern und einem jüngeren Bruder in einer Flüchtlingsunterkunft. „Wir mussten aus politischen Gründen fliehen“, berichtet Sinan. „Die deutsche Grammatik ist für mich schwer“, erzählt der Schüler. Das Sprechen sei einfacher als das Schreiben. „Im Türkischen gibt es keine Artikel.“ Im Deutschen aber, und daran musste sich Sinan erst einmal gewöhnen.

Die deutsche Sprache ist es denn auch, die den jungen Mann auf eine Idee brachte: Seit zwei Jahren gibt er 12- bis 13-jährigen türkischen Flüchtlingskindern in ganz Deutschland online Deutschunterricht. Einmal pro Woche drei Stunden lang. „Ein Kind lebt sogar in der Schweiz, eines in Griechenland“, erzählt der 1,83 Meter große Sinan.

Bildungsgeld pusht die jungen Leute

1000 Euro Bildungsgeld bekommt ein Start-Stipendiat pro Jahr plus ein Laptop. Hinzu kommen Seminare und Workshops. Das Stipendium darf nur zweckgebunden ausgegeben werden – für die Bildung, etwa für Bücher. Ronald Menzel-Nazarrov, Sprecher der Start-Stiftung, sagt: „Wir beobachten, dass die Jugendlichen mit dem Stipendium einen großen Push in ihrer Entwicklung bekommen.“

Sinan möchte Wirtschaftsrecht studieren, in Hamburg oder Bremen. „Güstrow ist zwar schön, aber für mich zu klein“, sagt er. Der junge Mann wuchs in Istanbul auf, einer Metropole mit mehr als 15 Millionen Einwohnern. Güstrow hat 30.000, MV gerade mal 1,6 Millionen Einwohner. Sinan lächelt. „Ja, das ist schon etwas anders hier.“

Deutschland: sehr sozial, zu wenig digitalisiert

Was mag er an Deutschland? „Die Kultur, die Freiheit, die Menschen – und es ist sehr sozial hier.“ Vor allem könne er, ohne Angst haben zu müssen, seine Meinung sagen. „Ich finde die Architektur der Kirchen in Deutschland toll – ich schaue sie mir, wenn ich in anderen Städten bin, immer an.“ Er und seine Familie genießen auch die Stimmung zu Weihnachten. „Wir feiern zwar als Moslems kein Weihnachten, fühlen uns jedoch in der Weihnachtsatmosphäre wohl – diese Zeit ist immer sehr schön.“ Gibt es an Deutschland etwas auszusetzen? „Das Land ist zu wenig digitalisiert. Ebenso die Schulen. Es werden noch so viele Briefe beispielsweise von den Behörden geschrieben – das ist noch wie in den 90er Jahren.“