﻿„Die schönsten Sonnenuntergänge gibt es in Heiligendamm“

Heiligendamm. Wir treffen André Morzynski in der Nelson Bar des Hotels. Der 43-jährige Geschäftsmann mit kariertem Sakko und Dreitagebart begrüßt Stammgäste und Mitarbeiter mit Handschlag. Morzynski sagt, dass er gern Gastgeber sei. Er rückt Stühle zurecht, fragt Getränkewünsche ab, lässt die Musik leiser stellen. Bei der Arbeit habe er manchmal einen Tunnelblick. Zum 20-jährigen Jubiläum sprechen wir mit ihm über Vergangenheit und Zukunft eines der luxuriösesten Hotels der Welt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

OZ: Herr Morzynski, Glückwunsch zum Jubiläum. Sind Sie schon in Feierlaune?

André Morzynski: Wir freuen uns sehr auf dieses Wochenende und haben viele Stamm- und Ehrengäste im Haus, auch Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Das Programm verspricht Konzerte unter freiem Himmel, großartige Menüs und ein einmaliges Jubiläumsfeuerwerk. Seit Anfang des Jahres stecken wir in den Vorbereitungen für dieses besondere Wochenende.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Besuch in Heiligendamm?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das war am Silvesterabend 2012 mit meiner Familie. Unsere kleine Tochter war gerade ein Jahr alt. Wir hatten einen schönen Abend und haben uns sofort wohlgefühlt. Das Hotel hatte im Februar 2012 Insolvenz anmelden müssen, mein Vater und ich entschieden uns damals nach Prüfung der Zahlen, ein Angebot abzugeben.

Im Jahr 2013 hatten Sie dann ein Hotel, aber eigentlich keine Erfahrung in der Hotellerie.

Das stimmt. Wir kennen uns vor allem mit Zahlen aus. Ich komme aus dem Bankwesen, mein Vater ist Steuerberater. Wir wissen, wie man Unternehmen analysiert, Bilanzen liest. In Heiligendamm konnten wir einen laufenden Hotelbetrieb mit funktionierenden Strukturen übernehmen. Ein leer stehendes Gebäude hätten wir sicher nicht gekauft. Irgendwann nicht mehr als Gast, sondern als Inhaber ins Hotel zu kommen, hat sich zunächst aber tatsächlich etwas unwirklich angefühlt.

Unternehmerfamilie investiert in Süßes Die Morzynskis sind eine erfolgreiche Unternehmerfamilie aus Hannover. Paul Morzynski begann seine Laufbahn als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Später stieg er auch in das Geschäft mit Immobilien ein. Im Jahr 1992 kaufte Paul Morzynski den einstigen VEB Schokoladenfabrik Halloren in Halle, modernisierte den Betrieb und führte ihn mehr als 25 Jahre lang. 2017 verkaufte er seine Anteile. Im Jahr 2014 erwarb Paul Morzynski das Unternehmen Arko, später auch den Süßwarenhändler Hussel sowie die Teemarke Eilles. Seit 2013 ist Paul Morzynski Eigentümer des Grand Hotels Heiligendamm. Sein Sohn André agiert als Geschäftsführer und kümmert sich zusammen mit seinem Bruder auch um die weiteren Immobiliengeschäfte der Familie.

Wie haben Sie das Hotelgeschäft gelernt?

Unsere Herangehensweise war, das Hotel aus den Augen des Gastes zu betrachten. Wir haben uns zugetraut, ein Verständnis für Gäste mitzubringen. Wir reisen selber viel, kennen etliche Hotels und erleben, was funktioniert, welche Bedürfnisse wir als Gäste haben. Meine Frau Jana hat ein besonderes Gespür für Gastronomie, in ihrer Studienzeit hat sie selbst einmal ein Restaurant geleitet und auch in Heiligendamm saisonal mitgearbeitet. Wenn wir heute über die Anlage gehen, haben wir ein wachsames Auge und fassen auch selbst mit an, wenn es nötig ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie sind nun schon viele Jahre in Heiligendamm, was machen dieser Ort und das Haus für Sie bis heute besonders?

Das Grand Hotel ist ein Haus für Stammgäste, für Jahreszeiten-Stammgäste. Ort und Stimmung wechseln mit den Monaten, der Herbst ist anders als das Frühjahr. Das Licht ist einzigartig. Die schönsten Sonnenuntergänge gibt es für mich in Heiligendamm. Und auch morgens ist die Stimmung ganz besonders. Ich liebe es, am Strand mit der aufgehenden Sonne zu joggen.

Welches waren die wichtigsten Entscheidungen in den zurückliegenden Jahren?

Wir befinden uns seit Beginn in laufenden Veränderungen. Eine wichtige Entscheidung war der Bau des Außenpools. Trotz Innenpool und Ostsee hat unser beheizter Außenpool die Attraktivität des Hotels enorm erhöht. Nachhaltigkeit und Regionalität sind wichtig geworden, wir bieten regionale und saisonale Produkte an, die Ladesäulen für Elektroautos gehören dazu. Wir setzen aber auch sehr auf Ruhe und Beständigkeit. Früher gab es neun Hoteldirektoren in zehn Jahren. Heute sind wir stolz, das Haus mit dem langfristigen Denken eines Familienunternehmens zu führen. Wir wurden in den vergangenen Jahren auch nahbarer und für unsere Gäste. Die Führung ist persönlicher, verbindlicher, die Barriere zwischen Mitarbeitern und Gästen geringer. Es hat einen großen kulturellen Wandel im Haus gegeben.

Wer sind denn heute die Zielgruppe?

Stammgäste, Familien und Paare, auch Senioren, wenig Singles. Die meisten unserer Gäste wollen diesen schönen Ort auch teilen. Die Einstellung zu Luxus hat sich auch verändert. Er ist sequenzieller geworden, macht sich nicht mehr an einem bestimmten Berufsstand oder äußerem Erscheinungsbild fest. Viele Menschen sparen dafür, wollen sich bei uns einmal etwas Schönes gönnen, sich belohnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist mit Prominenten?

Uns ist wichtig, dass alle Gäste ihre Privatsphäre genießen, wir gehen mit Prominenten sehr diskret um. Wenn ich arbeite, habe ich manchmal einen Tunnelblick und nehme gar nicht mehr jeden wahr. Dass hier Filme gedreht und großartige Lesungen abgehalten wurden, macht uns natürlich stolz. Da waren Gäste wie Moritz Bleibtreu, Gregor Gysi, Roger Willemsen und natürlich die Politiker der G8 2007.

Jemals darüber nachgedacht, das Hotel auch wieder zu verkaufen?

Das kommt für uns eigentlich nicht infrage. Wir sind so verbunden mit unserer Tätigkeit hier, genießen die Arbeit und den Ort.

Zahlen & Fakten 199 Zimmer und Suiten hat das Grand Hotel in Heiligendamm. Bis zu 260 Mitarbeiter sind je nach Saison im Hotel beschäftigt. Im Juni 2003 wurde das Grand Hotel eröffnet, damals noch unter Investor Anno August Jagdfeld. Mehr als 220 Millionen Euro sollen in den Wiederaufbau des Ensembles investiert worden sein.

Vor welchen Herausforderungen steht das Hotel?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein großes Thema ist für uns die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter. Wir wollen nicht nur ein gutes Hotel für Gäste, sondern auch ein guter Arbeitgeber sein. Beispielsweise haben wir Mitarbeiter-Appartements errichtet, wir bieten Weiterbildungen an – die Beschäftigten sollen sich wohl und mit dem Haus verbunden fühlen.

Sie fühlen sich auch wohl, sagen Sie – vielleicht so wohl, um einmal ganz nach Heiligendamm zu ziehen?

Unsere beiden Töchter sind noch klein und gehen in Hannover zur Schule. Wir pendeln zwischen Hannover und der Ostsee. Eine gute Führung braucht natürlich auch Präsenz. Im Hotel haben wir ein privates Zimmer. Auch meine Eltern pendeln regelmäßig. Wir lieben die Ostsee und könnten uns vorstellen, unseren Lebensmittelpunkt später einmal hierher zu verlegen.

OZ