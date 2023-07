Kostenfrei bis 15:03 Uhr lesen

Handwerk in Nordwestmecklenburg

Sina Manske aus Grevesmühlen will Bräuten den Hochzeitstag versüßen und hat den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. In ihrer Änderungsschneiderei „Sinas feine Nadel“ in Hof Mummendorf (Nordwestmecklenburg) werden in erster Linie Brautkleider angepasst.