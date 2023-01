﻿Kliniken in MV behandeln verletzte Ukrainer

Hochzeitsmesse in Rostock: Lohnt sich das?

Kleider, Blumen, Catering: Nach fast drei Jahren Corona-Pause soll die Messe rund um die Themen Heirat und Feste feiern in Mecklenburg-Vorpommern wieder in Rostock stattfinden. Angehende Braut-Paare, Abiball-Gäste, Geburtstagskinder, Jugendweihe-Teilnehmer und alle, die an der Ostsee etwas zu feiern haben, sollen auf ihre Kosten kommen. Termin, Eintritt, Programm – alle Infos zur Veranstaltung