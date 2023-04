﻿Schokoladendrucker und Podcast-Studio: Was Kinder im Rostocker Makerspace erwartet

Neues Projekt gestartet

Drucken, nähen, naschen – im neuen Makerspace in Toitenwinkel können sich Kinder und Jugendliche an technischen Geräten ausprobieren und lernen, wie diese funktionieren. Besonderes Highlight: der Schokoladendrucker. Was es außerdem gibt und wie man an das Angebot kommt.

