Invasiver Pilz

Ein „schmucker Kerl“ hat sich vor einigen Jahren von Nordamerika aus auf Wanderschaft begeben, um Europa zu entdecken. 2007 landete er in Litauen an, später kam der Pilz über die Lausitz und Brandenburg in den Norden von Deutschland. Jetzt ist die Falsche Rotkappe erstmals auf dem Darß entdeckt worden.