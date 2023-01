﻿Digitales Klassenzimmer: Rostocker Gymnasium zeigt, wie es geht

Tablets und smarte Tafeln statt Tinte und Papier: Das Innerstädtische Gymnasium in Rostock hat in puncto Digitalisierung eine Vorreiterrolle in der Stadt eingenommen. Möglich macht das der bundesweite „DigitalPakt Schule“. 44 Schulen sollen in Rostock noch digitalisiert werden.

Stadtmitte. Über die Digitalisierung der Schulen im Land wird nicht erst seit der Corona-Pandemie verhandelt. Smarte Tafeln, Highspeed-Internet, Tablets für jedes Kind, aber auch die medienpädagogischen Grundlagen konnten jedoch bisher die wenigsten Schulen umsetzen. Am Innerstädtischen Gymnasium (ISG) hat sich das geändert: Die Schule ist beispielhaft im digitalen Wandel. Das hat sie auch der Stadt Rostock zu verdanken, die mit Schulsenator Steffen Bockhahn (Linke) den „DigitalPakt Schule“ zur Chefsache macht. 44 Rostocker Schulen soll mit dem bundesweiten Programm in eine digitale Zukunft verholfen werden.

Mehr als 100 Millionen Euro für Schulen im Land

Mai 2019. Bund und Länder geben den Startschuss zur Umsetzung des DigitalPakts. Fünf Milliarden Euro stellt die Bundesregierung für eine bessere digitale Ausstattung der Schulen zur Verfügung. Dass eine weltweite Pandemie sie noch dazu zwingen würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt niemand. Von dem Geld kommen 99,2 Millionen Euro in MV an, das Land stockt selbst noch einmal um weitere 9,92 Millionen Euro auf. Öffentliche und freie Schulen profitieren von den Mitteln. Die Schulträger sind gefragt und bestimmen, wann welche Schule eine Förderung erhält.

Das Fußballphänomen

Senator Steffen Bockhahn macht sich zu dem Zeitpunkt längst Gedanken, wie Rostock in puncto digitale Schulen vorankommen wird. „Unser Medienentwicklungsplan war 2019 ein visionäres Papier“, sagt er heute und ist stolz, schon damals vorausgedacht zu haben. Allein in vier Jahren sei dieses „visionäre Papier“ zum Handlungsstandard geworden. Von der „Pandemie als Katalysator“ wird dann gesprochen. Mit der Digitalisierung sei es in den Schulen wie mit dem Fußball, findet Bockhahn: „Alle haben Ahnung, aber die elf auf dem Platz und vielleicht noch einer an der Seite müssen es richten.“

Jede Schule braucht individuelles Konzept

In Rostock betrifft das Geldpaket für die Digitalisierung 44 Schulen. Darunter Grund-, Förder- und Regionalschulen, Gymnasien, auch Berufsschulen. Ein einheitliches Konzept könne da gar nicht greifen, zu verschieden seien die Schularten, die Schüler. „Grundschüler haben ganz andere Anforderungen als Gymnasiasten“, gibt Bockhahn ein Beispiel und erklärt damit auch, dass noch nicht jede Schule auf dem gleichen Stand sein könne. Es liege zudem in der Natur der Sache, dass manche Schulleitungen zurückhaltender, andere fortschrittlicher seien. „Am Ende ist aber jeder dran“, so Bockhahn.

Digitale Infrastruktur für 350 000 Euro

Das ISG gehört zu den progressiven Schulen. Kristin Krüger bringt im Stadtmedienzentrum die Digitalisierung der Rostocker Schulen voran. Konzepte, Bestellungen, Abrechnung, Förderanträge, Beratung – das alles konnten Kristin Krüger und ihr Team für das ISG bereits leisten. „Wir haben gut 95 Prozent der digitalen Ausstattung umgesetzt“, sagt Markus Riemer, Schulleiter des ISG. Ungefähr 350 000 Euro seien in die technische Ausstattung des Gymnasiums geflossen.

Technik für jedes Kind

Bildungsgerechtigkeit sei für den Schulleiter ein wichtiges Thema. Schüler können mit ihren eigenen Geräten arbeiten, bekommen aber auch von der Schule welche zur Verfügung gestellt. „Bring your own device“ – dass es Schülern also erlaubt ist, ihre eigenen Endgeräte zu nutzen – gehört zum Konzept. Welches Gerät das ist, ist zweitrangig. Die Anwendungen sollen auf dem neuesten iPad genauso funktionieren wie auf einem Samsung-Tablet.

Die neuen Tablets und Smartboards hätten aber auch ihre Hürden. „90 Lehrkräfte müssen mitmachen, überzeugt werden, auch angelernt. Nicht nur die Hardware ist entscheidend, sondern auch die Frage, wie machen wir damit guten Unterricht“, so Riemer.

Personal für Medienbildung

„Pädagogik vor Technik“ heißt deshalb das Credo, das sich auch das Land auf die Fahnen schreibt. Und dafür von anderen Bundesländern beneidet wird. Denn nur in MV wurden frühzeitig sogenannte medienpädagogische Multiplikatoren eingesetzt – 39 insgesamt, 11 davon in Rostock. Linda Born, Englischlehrerin am ISG, ist gleichzeitig so eine Multiplikatorin. Sie kümmert sich um Medienbildungskonzepte und schulinterne Fortbildungen. Den „Classroom Screen“, eine browserbasierte Anwendung, beherrscht sie mit allen Funktionen.

Am Netz der Stadt

Am ISG werden QR-Codes gescannt, Gruppen per Zufallsgenerator eingeteilt, digitale Umfragen durchgeführt, Arbeitsaufträge online vergeben. Die Schule wurde an das Glasfasernetz der Stadt angebunden, jeder Klassenraum habe eine smarte Tafel, einen Projektor und sogenannte Access Points – das sind Geräte, die Daten senden und empfangen können. „Das Ausbildungsnetz ist von unserem Verwaltungsnetz getrennt. Für jede Schule ist eine Datenrate von einem Gigabyte vorgesehen, das ISG hat sogar 10“, so Bockhahn.

Schule ohne Tinte und Papier

Im ISG lernt auch Maximilian von Braunschweig. Der 17-Jährige kommt mit fast leerer Tasche zur Schule. Darin liegt sein Tablet, ein Ladekabel, eine Powerbank für alle Fälle und das Schulbrot. Keine Federtasche, kein Papier, kein Hausaufgabenheft, schon gar keine Bücher. Und das seit Klasse 8. „Alles, was ich nicht mit meinem iPad machen kann, sind Faltaufgaben.“