﻿E-Auto-Ladestation im Carport: Berufsschullehrer aus Rövershagen tankt seit zwei Jahren Strom

Mit einer sogenannten Wallbox lassen sich Elektrofahrzeuge unkompliziert und schnell zu Hause aufladen. Die Stadtwerke Rostock haben bereits zahlreiche solcher Ladegeräte in der Region installiert. Auch andere Stadtwerke in MV bieten diesen Service. Bei der Anschaffung muss einiges bedacht werden. Die OZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Rostock. Mehr als 100 private Ladepunkte für Elektroautos haben die Stadtwerke Rostock bereits installiert – auf Parkplätzen, in Carports, Garagen. Bei Kunden der Stadtwerke in der Hansestadt Rostock, aber auch im Landkreis. Tendenz stark steigend. Einer der Nutzer: Olaf Brecht aus Rövershagen, ein paar Kilometer nordöstlich von Rostock. Brechts private E-Tankstelle, eine sogenannte Wallbox, hängt im Carport, direkt neben dem Eigenheim. Wechselstrom, Ladeleistung elf Kilowatt (kW). Ein kleiner, unauffälliger grauer Kasten – daran ein blaues Ladekabel mit einem dreiphasigen sogenannten Typ-2-Stecker. Der passt für Brechts rein elektrischen Hyundai Kona und viele andere in Deutschland zugelassene Elektroautos.

Der Berufsschullehrer pendelt täglich nach Güstrow und zurück. Rund 100 Kilometer pro Tag. Aber er hat auch schon größere Touren unternommen, nach Bremerhaven zum Beispiel. „In zwei Jahren bin ich insgesamt etwa 55 000 Kilometer gefahren – ohne Probleme“, erklärt er. Und betont, mit der Entscheidung für das Elektroauto und die von den Stadtwerken Rostock gemietete Wallbox „sehr zufrieden“ zu sein: „Ich bin ein Überzeugungstäter.“

Gute Argumente für E-Auto plus Wallbox

Und er hat sehr gute Argumente: Der Anschluss der Ladestation an den Stromzähler des Hauses habe problemlos funktioniert. Kosten: etwa 250 Euro. Weil er die Wallbox gemietet habe, sei eine jährliche Wartung inklusive. Der Akku des Hyundai benötige mit der Wallbox gerade mal fünf Stunden, um von 10 auf 80 Prozent geladen zu werden, so Brecht. Und bei den derzeitigen Strompreisen komme er auf „rund 5,50 Euro Stromkosten auf 100 Kilometer“, erklärt der Lehrer für Kfz-Technik.

Doch wie kommt man zu einer privaten Wallbox? Die Installation sollte unbedingt ein Fachbetrieb übernehmen, rät der Automobilclub ADAC. Vor der Auftragsvergabe sollte man sich im Internet über geeignete Elektrofirmen informieren, um „schwarze Schafe“ zu meiden, erklärt Arian Freytag, Fachbereichsleiter Bauen/Wohnen/Energie bei der Verbraucherzentrale Rostock. Und rät, im Vorfeld unbedingt mindestens zwei Angebote einzuholen. Denn: Viele Firmen hätten derzeit sehr gut zu tun mit der Installation von privaten Lademöglichkeiten – und ihre Preise zum Teil deutlich angehoben. Die Stadtwerke jedoch seien auf jeden Fall „nicht die schlechtesten Vertragspartner“, meint der Energieexperte.

Installation der Wallbox meist unkompliziert

„Die Installation läuft zumeist ganz unkompliziert“, erklärt Stefan Waldhaus, Vertriebsleiter der Rostocker Stadtwerke. Bei Privatleuten starte man zumeist mit einer Vor-Ort-Beratung. Prüfe Hausinstallation, Stromanschluss, den idealen Standort für den Ladepunkt. 150 Euro koste dies bei den Stadtwerken, die Summe werde bei einem Vertragsabschluss gutgeschrieben. „Wir liefern und installieren die Wallbox, verlegen Kabel, weisen den Nutzer ein, melden die Wallbox an“, erklärt Waldhaus.

Ganz ähnlich läuft es auch in anderen Kommunen in MV: Die Stadtwerke Stralsund zum Beispiel haben bisher 70 Wallboxen mit rund 100 Ladepunkten in der Hansestadt und der näheren Umgebung installiert, informiert André Huysmann, Smart-City-Manager der Stadtwerke. Und man berate Interessierte über Wallbox-Typen, Einsatzbereiche, Aufstellbedingungen. „Wir sind auch bei der Vermittlung von Installationsbetrieben behilflich“, so Huysmann.

Wallboxen bis elf Kilowatt müssen angemeldet werden

Hintergrund: Alle Wallboxen bis elf Kilowatt müssen beim Netzbetreiber angemeldet werden, für größere ist eine Genehmigung nötig. Damit soll vermieden werden, dass das örtliche Stromnetz überlastet wird (siehe Kasten). Die Boxen selbst können gemietet (25 bis 60 Euro monatlich) oder gekauft werden. Kaufpreis: 1200 bis 1500 Euro. Dazu kommen Installationskosten für Wanddurchbrüche, Verlegearbeiten, Kabel, Leerrohre, Anmeldung. Diese könnten dann noch mal bis zu 2000 Euro betragen, so Waldhaus von den Rostocker Stadtwerken.

„Unsere Vision ist es, dass die Autos von Photovoltaikanlagen auf dem Hausdach aufgeladen werden und das Elektroauto als Speicher genutzt wird“, erklärt Waldhaus. „Dann sauge ich, wenn nötig, den selbst produzierten Strom bis zu einem bestimmten Limit aus dem Auto.“ Fachleute nennen das bidirektionales Laden (siehe Kasten).

Genug Strom für alle E-Autos? Bis 2030 sollen 15 Millionen vollelektrische Autos auf Deutschlands Straßen unterwegs sein, so das Ziel der Bundesregierung. Zurzeit sind es 1,6 Millionen E-Pkw – Tendenz stark steigend. Um die Stromnetze nicht zu überlasten, ist kluges Strommanagement nötig. Bereits das inzwischen ausgelaufene Förderprogramm für Wallboxen von 2020 galt nur für Geräte mit „intelligenter Steuerung“ – also mit einer Datenverbindung, die dem Netzbetreiber Zugriff auf den Ladeprozess gewährt. Mit Reduktionen der Ladeleistung oder Abschaltungen ließen sich Engpässe vermeiden. Zudem könnte man Ladezeiten wählen, in denen genügend Strom vorhanden ist. Außerdem könnten E-Autos genutzt werden, um mit der im Akku gespeicherten Energie die Stromnetze zu stabilisieren – Stichwort bidirektionales Laden. Dafür müssen die (in weiten Teilen Europas noch im Test befindliche) Vehicle-to-Grid-Technik (V2G) eingeführt und Verteilernetze ausgebaut werden. Und E-Autos einfach mit weniger Leistung laden? Theoretisch ist es zwar möglich, viele E-Autos statt mit 11 oder 22 kW über die 230-Volt-Schuko-Steckdose zu laden. Jedoch: Aus Sicherheitsgründen sollte dies die Ausnahme bleiben. Besonders in älteren Gebäuden sind die Elektroleitungen nicht dafür ausgelegt. Sie erwärmen sich stark, im schlimmsten Fall droht ein Brand. Wer sein Auto öfter an einer normalen Steckdose laden möchte, sollte unbedingt mit dem Gebäudeversicherer Kontakt aufnehmen. Möglicherweise muss der bestehende Versicherungsvertrag ergänzt werden. Darüber hinaus empfiehlt es sich, einen Elektriker das Stromnetz prüfen und eventuell ertüchtigen zu lassen. Zudem dauert das Laden wegen der geringen Ladeleistung sehr lange – je nach Batteriekapazität des Fahrzeugs bis zu 24 Stunden. Und: Mit der Ladedauer steigen auch die Ladeverluste.

So kommen Mieter zu einer Wallbox

Und wenn man nicht im Eigenheim wohnt, keine eigene Garage hat? Auch Mieter einer Wohnung können auf baulichen Veränderungen für das Laden von Elektrofahrzeugen bestehen. Geregelt ist dies unter anderem im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) Paragraf 554. Wandladestationen könnten zum Beispiel auf festen Parkplätzen und in Gemeinschaftstiefgaragen installiert werden, so die Stadtwerke Rostock. Die kooperieren dazu mit verschiedenen Wohnungsgesellschaften in der Hansestadt.

Und das gilt für Besitzer einer Eigentumswohnung

Besitzer einer Eigentumswohnung in einer Immobilie wiederum, die von einer Wohnungsgenossenschaft, einer Eigentümergemeinschaft oder von einer beauftragten Hausverwaltung verwaltet wird, können sich auf das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) berufen, informiert der ADAC. Nach Paragraf 20 Absatz 2 kann die Eigentümerversammlung einen Antrag auf eine Lademöglichkeit auf dem zur Wohnung gehörenden Tiefgaragenstellplatz oder Außenparkplatz nicht ablehnen, sondern nur über die Ausgestaltung der Maßnahme entscheiden.