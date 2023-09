﻿„Dritte Wahl“ in Rostock: Punkrock für die ganze Familie

Schmarl. Sie sind ein Stück Rostocker Musik-Geschichte und haben die Kindheit und Jugend vieler Menschen über die Stadtgrenzen hinaus geprägt. Die Punkrockband „Dritte Wahl“ gehört zu den erfolgreichsten Rostocker Musikern überhaupt. Bereits 1988 feierten sie ihr Debüt und füllen noch heute Konzerthallen. Müde ist die vierköpfige Band nie geworden und brachte nahezu im Jahrestakt neue Musik auf den Markt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Samstagabend spielten sie ihr traditionelles Heimat-Open-Air im Rostocker Iga-Park vor 2500 Besuchern. Treue Fans begleiten die Band seit Jahrzehnten. Und auch neues Publikum ist dazugekommen: Viele Fans hatten ihre Kinder dabei.

Perfektes Wetter, gute Verkaufszahlen

Es ist bereits Tradition, erzählt uns Veranstalter Dirk Götze von der „Mawi Concert Konzertagentur“, dass „Dritte Wahl“ zum Open-Air in ihre Heimatstadt lädt. Am Samstagabend hätte es für die Band aus der Hansestadt nicht besser laufen können: Bei mehr als 20 Grad Celsius sorgten sie für zwei Stunden Stimmung und gute Laune im Iga-Park. „Das macht uns als Veranstalter wahnsinnig glücklich. Auch mit den Verkaufszahlen sind wir sehr zufrieden“, so Götze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fans seit Jahren

Schon die Rostocker Vorband „Soab“ ebnete den Punk-Giganten mit Rockmusik unter Nu-Metal-Einflüssen den Weg in einen stimmungsvollen Abend. Unter den Besuchern im Fan-Shirt befinden sich Kerstin und Roland Milster. Das Ehepaar aus der Nähe von Berlin sei extra für „Dritte Wahl“ nach Rostock gekommen. „Und das nicht zum ersten Mal. Wir sind Fans seit Jahren“, sagen sie. Auf die Musik seien sie durch ihre Kinder aufmerksam geworden. „Das hat sich auf uns übertragen.“

Wie der Vater so der Sohn

Eher andersrum ist es bei den meisten Besuchern, „Fans der ersten Stunde“, die mit ihren noch kleinen Kids in den Iga-Park gekommen sind. Einer von ihnen ist Lars Fähling mit Sohn Christopher (8). 1998 habe er „Dritte Wahl“ zum ersten Mal live erlebt. Heute hört der Rostocker die Musik mit den politischen Inhalten oft mit seinem Sohn. „Aber nicht nur wegen der Texte, sondern einfach zum abfeiern“, sagt der 40-jährige Vater, der in Lichtenhagen aufgewachsen ist.

Heimspiel-Konzert für die Rostocker Band

Pünktlich um 20 Uhr ist es dann so weit: Die vier Musiker Gunnar Schroeder, Stefan Ladwig (seit 2005), Jörn „Krel“ Schroeder und Holger H. (seit 2015) erscheinen vor gigantischen Buchstaben-Würfeln auf der Bühne. „Wir freuen uns, wieder zu Hause zu sein und den Konzert-Sommer an so einem fantastischen Abend schließen zu können“, verkündet Frontmann und Bassist Stefan Ladwig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Punk für die nächste Generation

Die Band zeigt sich bodenständig und routiniert, spielt, was das Publikum erwartet. Die Fans singen noch immer jede Silbe ihrer Lieblingssongs mit. Es wirkte wie ein Klassentreffen, der Besuch in der Heimat – man erzählt die alten Geschichten, weiß was kommt und feiert alte Erinnerungen. Das Open-Air wirkt familiär und ausgewogen. Wilde Ekstase und außer Kontrolle geratene Fans bleiben aus. Viele Kinder schauen von den Schultern ihrer Eltern auf die Bühne und nicken fleißig im Takt des Schlagzeuges. Seit ihrer Gründung 1986 sind fast 40 Jahre vergangen und die Band hat geschafft, was nahezu unmöglich erscheint: „Dritte Wahl“ hat ihre Musik in die nächste Generation gebracht.

Songs über Politik und Lebenskrisen

Spätestens beim dritten Song des Konzerts hat jeder aus dem Publikum die Texte wieder im Blut. Mit „und jetzt?“ spielte „Dritte Wahl“ einen ihrer beliebtesten Songs. Die Besucher streckten die Arme in die Höhe. Der Song stammt vom Album „Halt mich“, aufgenommen im Jahr 2001.

Die meisten der Gäste werden dann Anfang 20 und jung gewesen sein. In dem Text geht es um einen Mann, der nachts nichts schlafen kann, weil eigentlich alles gut ist, er hat Frau und Kinder, einen Job, nette Kollegen – „und doch bleibt so ein Gefühl, so als ob etwas fehlt“. Am Ende fragt sich die Person im Lied, „ob es so nun immer bleibt?“. Midlife-Crisis – in das Alter ist das Publikum auch gekommen. Ein anderes Lied „Ikarus“ handelt von Julian Assange, wie mit ihm umgegangen wird und wie wenig Unterstützung er von anderen EU-Staaten bekomme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Musik schon auf dem Weg zum Kindergarten gehört

Aus Jungs sind Männer und Väter geworden, hier und da spannt das „Dritte Wahl“-Shirt am Bauch. „Dritte Wahl“ ist zum Punk für die ganze Familie geworden. Auch Juana und Nele sind mit ihrem Vater im Iga-Park. „Wir sind mit Dritte Wahl aufgewachsen, ich erinnere, dass wir die Musik schon im Auto auf dem Weg in den Kindergarten gehört haben“, sagt Nele. Sie trägt eine Zahnspange.

Die Teenagerin habe auch mal kurz überlegt, ob sie Punk werden solle – „das habe ich dann aber doch nicht gemacht“, sagt sie. Beide freuen sich vor allem auf den Song „Zeit bleibt stehen“, ein munterer Song auf die guten alten Zeiten aus dem Jahr 2005, weit vor ihrer Geburt. Beim Konzert stehen sie „immer in der ersten Reihe, am liebsten direkt vor der Box“.

„Punk ist immer am besten, wenn er alt“

Nach vorn will auch „Kotzie“ (19), der sich selbst nur bei seinem Spitznamen nennt und eigentlich Leon heißt. Ein Punk, wie man ihn sich vorstellt, mit grün gefärbtem Irokesenschnitt. Er kommt extra aus Güstrow, sein Lieblingssong ist „Greif ein“. Leon ist mit seinen Rostocker Freunden angereist. Dass die große Zeit der Band lange vor ihrer Geburt war, stört die drei nicht. „Punk ist immer am besten, wenn er alt“, sagt „Kotzie“.

Zwei Release-Konzerte im Dezember

„Dritte Wahl“ habe zwar den Konzertsommer in Rostock besiegelt, nicht aber das Konzertjahr. Zur Weinachtszeit wird die Band wieder in Rostock spielen. Und das sogar mit neuer Musik: Im Dezember bringen sie ihr neues Album „Urlaub in der Bredouille“ raus. Zwei exklusive Release-Konzerte finden am 15. und 16.12.2023 im Mau-Club statt. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Mehr Infos unter: www.mawi-concert.de

OZ