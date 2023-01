﻿Flitterwochen im Bus: Paar aus Demmin baut mobile Hochzeitssuite

Mit einem besonderen Projekt fahren Simone und Michael Asmussen aus Demmin Ende Januar zur Hochzeitsmesse 2023 nach Rostock: Sie stellen ein „Schloss auf Rädern“ vor. Dabei handelt es sich um einen umgestalteten Bus, der im Innenraum an eine Luxussuite erinnern soll. Wie diese aussieht und was die Miete kostet.

Rostock/Demmin. Luxuriöse Flitterwochen in einem prunkvollen Ambiente – dieses Gefühl wollen Simone und Michael Asmussen aus Demmin frisch Vermählten geben, für die eine Märchenhochzeit in einem Schloss mit Dornröschenturm und Wendeltreppe nicht im Budget liegt.

„Wir haben festgestellt, dass viele Paare überhaupt nicht mehr wirklich Flitterwochen machen – das ist schade“, sagt Michael Asmussen. Die Lösung: Eine mobile Hochzeitssuite, die je nach Bedarf in verschiedenen Orten in MV und außerhalb des Landes eingesetzt werden kann.

Bus zur Hochzeitssuite umgestaltet

Im Januar 2019 hat das Paar einen Bus gekauft – und gestaltet ihn seitdem aufwendig um. Außen erscheint der Wagen recht unscheinbar, bis zur Hochzeitsmesse Ende Januar sollen Achse und Reifen getauscht, neue Hydraulik-Türen eingesetzt werden. Der Innenraum wurde bereits in eine zwölf Meter lange und 2,5 Meter breite Luxussuite verwandelt – gestaltet im Barockstil. Ausgestattet ist es mit zwei Chaiselongues, auf denen neben dem Hochzeitspaar vier bis fünf weitere Gäste Platz finden können.

Simone Asmussen (51) aus Demmin in der Hochzeitssuite auf Rädern. © Quelle: Christian Rödel

Im Schlafbereich befindet sich ein 160 mal 200 Zentimeter großes Bett und ein vollwertiges Badezimmer. „Hinzu kommen Fußbodenheizung, Fernseher und Küche mit Gasherd“, ergänzt der 51-Jährige. Ein 400-Liter-Frischwassertank sorgt unter anderem dafür, dass die Bewohner auf Zeit auch ordentlich duschen können.

Gäste können nicht selbst fahren

„Das ,Schloss auf Rädern’ ist mit allem ausgestattet, was man braucht, sodass man die Flitterwochen darin verbringen kann, beispielsweise auf Usedom oder Rügen.“ Er und seine Frau fahren den Bus zu einem gewünschten Ort und holen ihn nach Ende der Mietzeit wieder ab. „Selbst fahren dürfen die Mieter nicht“, erklärt der Demminer. Das habe mehrere Gründe. Unter anderem bräuchten die Mieter einen LKW-Führerschein, auch aus versicherungstechnischen Gründen sei das mit einem zu großen Aufwand verbunden.

Simone Asmussen (51) aus Demmin hat extra den Busführerschein gemacht, um das Schloss auf Rädern mit Gästen steuern zu können. © Quelle: Christian Roedel

Doch der Bus kann nicht nur für Flitterwochen gebucht werden – möglich ist auch, sich in dem besonderen Bus einfach nur zum Standesamt kutschieren zu lassen. Möglich sind natürlich auch Buchungen für Geburtstage, Firmenfeiern oder mobiles Catering in außergewöhnlichem Ambiente.

Preis hängt vom Vorhaben ab

Familie Asmussen würde ihren Hochzeitsbus überall hinfahren – der Unternehmer geht jedoch davon aus, dass sich das Hauptgeschäft eher auf Mecklenburg-Vorpommern konzentrieren wird. „Natürlich würden wir auch nach Amsterdam fahren – was natürlich mit höheren Anfahrtskosten verbunden ist.“

Stefanie Matern (28) und Patrick Seemann (33) können sich vorstellen hier ihre Flitterwochen zu verbringen. © Quelle: Christian Rödel

Ein genauer Preis lasse sich daher nicht pauschal mitteilen – in die Kalkulation fallen die Kosten für An- und Abreise, bei mehreren Stopps gegebenenfalls auch Hotelkosten für den Fahrer.“ Für eine Übernachtung in der Suite werden pauschal 200 Euro berechnet.

Traumjob: Andere glücklich machen

Mit ihrem Projekt fahren die Demminer am 28. und 29. Januar zur Hochzeitsmesse nach Rostock und machen auf diesen besonderen Service aufmerksam. Gebucht wurde das „Schloss auf Rädern“ bisher noch nicht. „Wir wurden aber bereits für eine Filmaufnahme in Amsterdam angefragt“, erklärt der Macher.

Stefanie Matern (28) und Patrick Seemann (33) testen das große Bett. © Quelle: Christian Rödel

Das Paar hat sich mit ihrem umgestalteten Bus einen Traum erfüllt. Simone und Michael Asmussen arbeiten beide selbstständig – sie als Buchhalterin, er als Maschinenbauer. Das „Schloss auf Rädern“, wie sie es nennen sei das dritte Standbein. „Wenn man die Gelegenheit hat, andere Menschen glücklich zu machen, ist das doch eine schöne Sache.“

Tickets für die Hochzeitsmesse gibt es im Vorverkauf. Angehende Brautpaar sollen am 28. und 29. Januar die Gelegenheit bekommen, die Planung für ihren großen Tag an nur einem Wochenende zu erledigen. Auf 6500 Quadratmetern präsentieren sich die Aussteller in der Hansemesse. Neben einem kostenfreien Hochzeitsratgeber warten auf die Besucher Modenschauen, sie können sich auf die Suche nach Kleid, Eheringen, Locations oder einem Fotografen sowie dem passenden Brautstrauß begeben.