Maskottchen-Parade, Feuerwerk, Konzerte: Das ist zur Hanse Sail am Stadthafen Rostock und in der City los

Rostock. Das Veranstaltungsprogramm der 32. Hanse Sail in Rostock ist so umfangreich, dass man es kaum überblickt. Sieben Erlebnisbereiche am Stadthafen, wie das „Hauptdeck“ oder die „Brücke“, und unzählige Locations in der Hansestadt laden Besucher und Fachleute auf eine maritime Erlebnisreise ein. Was man an Land, auf dem Wasser und vor den vielen Bühnen erleben kann? Die Highlights im Überblick.

Mittwoch, 9. August: Kulturbrücke über die Ostsee

Am Mittwoch führt der erste offizielle Programmpunkt der Hanse Sail in die Rostocker Innenstadt. In der Nikolaikirche startet die länderübergreifende Ausstellung „Hope“. Das internationale Kunst- und Begegnungsprojekt markiert den Austausch von Künstlern aus den Ländern Dänemark, Finnland und dem Ostseeraum. Zur Vernissage um 18 Uhr sind die Künstler anwesend. Ab 10 Uhr kann die Ausstellung bereits besucht werden.

Weiteres Highlight am Mittwoch: Zum festlichen Auftakt der Hanse Sail trifft die Industrieromantik der ehemaligen Rostocker Neptun Werft auf Musiker der jungen Norddeutschen Philharmonie unter der Leitung von Kiril Stankow. Das Auftaktkonzert in der Halle 207 um 19 Uhr findet im Rahmen der Festspiele 2023 statt. Tickets sind noch erhältlich unter: www.festspiele-mv.de

Donnerstag, 10. August: Im Zeichen der Wissenschaft

Die Universität Rostock lädt am Donnerstag zum „Science Sail Campus“. Mit Familienprogramm, nachhaltiger Forschung und Abendprogramm wird der Stadthafen bei den Hafenterrassen und am Ankerplatz zu einer Bühne für die Wissenschaft. Zwischen 10 und 20 Uhr wartet bis Sonntag Wissenswertes über die Fischbestände der Ostsee, untergegangene Steinzeitlandschaften, Meeresforschung im Flachwasser, künstliche Intelligenz in der Fischerei und vieles mehr auf die Besucher.

Im Rathaus in der Innenstadt gehört die Ausstellung „Ahoi – mit den Rostocker Kitas auf Kurs“ zu den Highlights. Kinder haben fleißig gebastelt und gemalt – ihre Werke sind im Rathaus von Donnerstag bis Sonntag ausgestellt.

Konzerte in der Innenstadt: Am Uni-Platz wird 15 Uhr das größte Heeresmusikkorps Hannover zu Gast sein und ihr Können zum Besten geben.

Kling klang, du und ich: Die Konzertausfahrt mit der Band Keimzeit auf der Kogge „Wissemara“ ist ein weiteres Highlight am Donnerstag. Von 12 bis 16 Uhr und 18 bis 22 Uhr gehen die traditionellen Fahrten in die nächste Runde – seit 2009 lädt die Truppe dazu ein.

Die Konzerte erfreuen sich so großer Beliebtheit, dass es mittlerweile drei Ausfahrten gibt. Die Route führt vom Stadthafen auf der Warnow über Warnemünde bis auf die Ostsee und wieder zurück. Im Ticketpreis ist neben einem Begrüßungsgetränk auch ein Eintopf aus der „Wissemara“-Kombüse enthalten. Treffpunkt zu den drei Fahrten ist eine halbe Stunde vor Abfahrt am Liegeplatz 92 (Silo-Halbinsel, Nähe Aida Cruises Gebäude) direkt an der Kogge.

Freitag, 11. August: Hanse-Sail-Baum wird gepflanzt

Das Charity-Projekt „Sail4Kids“ ist „eine gemeinsame Herzensangelegenheit des Hanse Sail Vereins und des Hanse Sail Büros“. Benachteiligte Kinder und Jugendliche sollen im Rahmen der Sail einen Törn auf einem Traditionsschiff genießen und unbeschwerte Momente erfahren können. Das Abenteuer startet am Freitag, 10 Uhr am Stadthafen, Kempowski-Ufer.

Vorträge aus der Wissenschaft: Am Freitag geht der „Science Sail Campus“ am Stadthafen in die zweite Runde. Es warten zwischen 13 und 20 Uhr verschiedene Vorträge zur Bronzezeit in Estland, zum Meeresboden der Polarmeere oder zum Zeitsinn von Seehunden.

Eine weitere Konzertfahrt mit der Band Keimzeit auf der Kogge Wissemara startet 11 Uhr am Liegeplatz 92 auf der Silohalbinsel.

12.15 Uhr geht es im Petriviertel in der Nähe vom Sportplatz und Warnowstraße nachhaltig zu: Mit den Kapitänen der Hanse-Sail-Schiffe wird eine Felsenbirne, das ist ein Obstholzgewächs, im Petripark gepflanzt.

Hanse Sail bei Nacht? Bei einer Stand-up-Paddel-Tour am Stadthafen können die bunten Lichter vom Wasser aus bestaunt werden. 22 Uhr geht es los am „Do Yours Sup Center“ im Gaffelschonerweg 6.

Samstag, 12. August: Salutschießen, Maskottchenparade, Feuerwerk

Sportlich wird es am Samstag: Bei der Summer Tour mit den Rostocker Seawolves können Teams sich in einem 3x3-Turnier an Rostocks Kaikante und in der Ospa-Erlebniswelt messen. 10 Uhr startet das sportliche Event.

Auch am Samstag warten Vorträge aus der Wissenschaft beim „Science Sail Campus“ am Stadthafen. Zwischen 13 und 20 Uhr wird zu Themen wie Lärm unter Wasser und Quantentechnologie bis zur Erfassung von Meeresdaten mit Fischernetzen referiert.

Im Wellenweg in Gehlsdorf geben Kanoniere ihren Kanonen Futter. Beim traditionellen Salutschießen werden die Traditionssegler von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 20 Uhr gebührend empfangen.

Gleich im Anschluss an die ersten Salutschüsse startet die größte Maskottchenparade. Bis 14.30 Uhr laufen am Stadthafen die Maskottchen der verschiedenen Vereine aus MV. 12 bis 12.30 Uhr findet eine große Fotosession mit den flauschigen Helden statt.

22.30 Uhr erhellt der Höhepunkt den Himmel zur Sail.Bitte den Satz überprüfen. Die beliebte Lichtshow mit Feuerwerk wird den Stadthafen für eine halbe Stunde in bunte Farben tauchen.

Sonntag, 13 August: Open Air für die Familie

Letzte Runde „Science Sail Campus“: 13 Uhr gibt Professor Olaf Keßler einen Einblick in den inneren Aufbau von Metallen. Ab 10 Uhr steht bereits das gesamte Ausstellungsareal wieder offen.Bitte Satz überrpüfen.

Von 10 bis 12 Uhr findet das Restböllern der Kanoniere in Gehlsdorf statt.

11 bis 20 Uhr startet am Stadthafen das elektronische Sonntags-Family-Open-Air mit Schminken und Glitzer-Tattoos beim „Angelockt“ neben dem Lokschuppen. Der Eintritt ist frei. Speisen gibt es vom Restaurant „Blauer Esel“.

Das Abschlusskonzert auf der Skylight Stage (Haedgehalbinsel) mit Carina Castillo und Band findet von 18 bis 20 Uhr statt.

Das komplette Veranstaltungsprogramm finden Sie unter: www.hansesail.com/programm.html

OZ