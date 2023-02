﻿Lissy & Tilda – Rostockerin schreibt Kinderbuch über eine Freundschaft auf sechs „Pfoten“

Am 14. Februar 2023 ist Valentinstag und viele Paare in Rostock feiern ihre Liebe. Ein Laden, der nur wenige Tage geöffnet hat, will ihnen den Tag mit Pralinen und besonderer Wunschschokolade versüßen. Wann Frauen und Männer für ihre Partner eine leckere Überraschung shoppen können.