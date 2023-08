Ein Wissenschaftscampus, Ausfahrt mit Keimzeit, Wettbewerbe mit den Seawolves, MVs größte Maskottchenparade und vieles mehr: Auf der 32. Hanse Sail sind Kunst, Sport, Wissenschaft und Unterhaltung garantiert.

Rostock. Das Veranstaltungsprogramm der 32. Hanse Sail in Rostock ist so umfangreich, dass man es kaum überblickt. Sieben Erlebnisbereiche am Stadthafen, wie das „Hauptdeck“ oder die „Brücke“, und unzählige Locations in der Hansestadt laden Besucher und Fachleute auf eine maritime Erlebnisreise ein. Was man an Land, auf dem Wasser und vor den vielen Bühnen erleben kann? Die Highlights im Überblick.