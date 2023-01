﻿Kindergeburtstag in Rostock: Hier können die Kids feiern

Rostock beliebt: Warum Verliebte den Heiratsantrag an der Ostsee machen wollen

Wer Urlaub machen und Hochzeit feiern will, ist an der Ostsee richtig: Rostock ist wie gemacht für eine Städtereise zu zweit. Und auch bei jenen, die ihrer Liebe einen Heiratsantrag machen wollen, ist die Hansestadt laut aktuellem Ranking beliebt. Hotels, Restaurants, Aktivitäten und mehr – was Rostock zu einer der romantischsten Citys Deutschlands macht