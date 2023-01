﻿Mikolaj (3) aus Ribnitz hat Leukämie und darf nicht mit anderen Kindern toben: „Risiko ist zu hoch“

Nach der Diagnose Krebs änderte sich für Mikolaj und seine Eltern alles. Statt in die Kita muss er nun regelmäßig in die Uniklinik Rostock. Wie die Familie damit umgeht, welche Überlebenschancen der Junge hat und wie Sie helfen können.

Rostock/Ribnitz-Damgarten. 19 Tage lang waren die Wände in der Onkologie der Universitätsmedizin Rostock das Einzige, das Mikolaj Zdeb und seine Mutter Ewa Bosek gesehen haben. Eigentlich sollte der Dreijährige wieder in die Kita gehen, mit Freunden toben und Kind sein. Doch seit der Diagnose Blutkrebs ist für Mikolaj und seine Eltern nichts mehr wie vorher.

„Er war andauernd erkältet, hatte Schnupfen, Husten“, erzählt Ewa Bosek über die vergangenen Monate. Mikolajs Augenringe und die blasse Haut nahm die 29-Jährige so hin: „Ich habe auch Augenringe und dachte, das läge in unseren Genen.“ Womöglich auch eine Anämie, die habe er als Baby schon gehabt. Als bei einem Besuch bei Oma in Polen neben Fieber auch noch seine Füße und Hände zu schmerzen begannen, mussten sie zum Arzt.

Rostocker Ärzte entdeckten etwas Auffälliges im Blutbild

Zwei Tage später – zurück in Deutschland – ließ Ewa Bosek ihren Sohn untersuchen. „Er hatte sich mit Influenza angesteckt, dadurch waren seine Blutwerte sehr schlecht.“ Die Werte verbesserten sich trotz Genesung nicht. Noch vor einem geplanten Bauchultraschall musste Mikolaj am 18. Dezember in die Notaufnahme. Er litt plötzlich an Kehlkopfhusten und Atemnot.

Für Mikolaj steht nur noch Bio auf dem Speiseplan. Inzwischen verdrückt er mehr als Papa Damian Zdeb. © Quelle: privat

„Die Ärzte haben in den Blutbildern gesehen, dass etwas nicht stimmte.“ Der Kehlkopfhusten stellte sich als RS-Virus heraus. Das ist die Atemwegsinfektion, an der besonders Kinder in den vergangenen Monaten litten. Doch das Blutbild zeigte noch etwas anderes: akute lymphatische Leukämie (ALL). Bei dieser Art des Blutkrebses bildet der Körper nicht funktionstüchtige weiße Blutkörperchen. Sie macht etwa ein Drittel aller Krebsfälle im Kindesalter aus.

Mikolaj hat Leukämie – und darf deshalb nicht mit anderen spielen

Die Behandlung wird zwei Jahre dauern. In mehreren Schritten wird Mikolaj unterschiedlich behandelt. Aktuell muss der Dreijährige zweimal wöchentlich zur Chemo. Dazu kommt eine Lumbalpunktion pro Woche. Dabei wird ihm Hirnwasser mit einer Nadel im Bereich der Lendenwirbel entnommen, um nachzuvollziehen, wie die Therapie anschlägt. „Nach der Chemo ist Mikolaj ausgelaugt und schläft viel. Viel schlimmer ist das Cortison, das er jeden Tag nehmen muss“, erzählt Mutter Ewa. Dadurch ist er schlecht gelaunt, schreit und weint. „Und er isst mehr als mein Mann!“ Wie es den Eltern aktuell geht? „Es muss ja weitergehen!“

Bunte Bettwäsche und seine Kuscheltiere sollen ihm die Zeit im Krankenhaus erleichtern. Das Tablet darf natürlich auch nicht fehlen. © Quelle: privat

Nach drei Wochen im Krankenhaus durfte Mikolaj am Dienstag endlich wieder nach Hause. Zwei Tage, die die Familie in ihren eigenen vier Wänden in Ribnitz-Damgarten genießt. „Dafür haben wir extra Luftreiniger und -entfeuchter gekauft“, erklärt Ewa. Ihren Job im ambulanten Pflegedienst bei der Volkssolidarität in Barth lässt sie ruhen. Die Familie lebt derzeit vom Krankengeld. Papa Damian Zdeb fängt nun wieder an zu arbeiten. Bisher hat der 32-Jährige seinen Sohn jeden Tag im rund 40 Kilometer entfernten Krankenhaus besucht. „Mikolaj schreit nach dem Aufwachen immer nach seinem Papa“, erzählt Ewa.

Wegen seiner RSV-Erkrankung musste Mikolaj mit Ewa in Isolation bleiben. Auch weiterhin darf der Kleine keine anderen Kinder sehen. „Das Risiko ist zu hoch, dass er sich ansteckt. Wir tragen seitdem immer Maske und achten sehr auf Hygiene.“

Bitte der Eltern aus Ribnitz: Bei der DKMS typisieren lassen

Erst nach zwei Monaten Therapie stellt sich heraus, zu welcher Risikogruppe Mikolaj gehört. Dann steht auch fest, ob er nur mit einer Knochenmarkspende weiterleben kann. Mikolajs Überlebenschancen liegen bei 80 bis 90 Prozent.

So können Sie Mikolaj helfen Nur etwa 30 Prozent der Blutkrebspatienten finden einen geeigneten Spender in der Familie. Umso wichtiger ist es, dass sich möglichst viele bei der DKMS registrieren lassen. Dazu veranstaltet der SV Gelbensander Grashopper e.V. am 14. Januar zum Neujahrsturnier einen Info-Stand zum Thema Registrierung und Spende. Ab 10 Uhr wartet der Verein von Mikolajs Vater Damian Zdeb in der Sporthalle Dummerstorf auf Interessierte. Wer sich schon jetzt registrieren lassen will, kann das unter www.dkms.de/registrieren tun. Die Familie dankt allen, die sie in der letzten Zeit unterstützt haben und sich bei der DKMS registrieren lassen.

Weil die Leukämie bereits sein Hirnwasser befallen hat, ist es wahrscheinlich, dass der Krebs zurückkommt. Die Eltern wollen vorbereitet sein und bitten daher jeden, der sich bei der DKMS typisieren lassen kann, mitzuhelfen.