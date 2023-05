﻿ Antibiotika-Mangel: Gefährlicher Kontrollverlust

Rostock. Die Produktion dahin verlagern, wo sie am billigsten ist. Das war lange das Grundprinzip der Wirtschaft im Westen. Modeketten lassen in Indien und Thailand produzieren, Spielzeughersteller in China. Grundlegende Wirkstoffe und Medikamente kamen bislang aus Asien. Mit der Pandemie wurden Lieferketten brüchig. Bei Kleidung mag das zu verschmerzen sein, nicht aber bei Medikamenten, auf die Kranke dringend angewiesen sind.

Das Modell, das lange Niedrigpreise für die wohlstandsverwöhnte europäische Kundschaft versprach, rächt sich nun. Europa verliert die Kontrolle über die Verfügbarkeit von wichtigen Medikamenten. Heimische Arzneimittelhersteller schlossen Werke, weil die Vergütung durch die Krankenkassen wie bei Fiebersäften für Kinder unter den Produktionskosten lagen. Ein auf Effizienz und Kostenminimierung getrimmtes System ist an seine Grenzen gestoßen.

Die Bundesregierung steuert dem Trend zwar entgegen. Jedoch viel zu spät. Erst Anfang April wurde das Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz beschlossen, mit dem der Medikamentenmangel behoben werden soll. Klingt gut. Doch wann begann die Pandemie, die die Anfälligkeit globalisierter Lieferketten sichtbar machte? Wertvolle Zeit wurde verschenkt. Solange die Maßnahmen des Gesetzes nicht wirken, wird die Liste der nicht verfügbaren Arzneimittel länger und müssen die Kranken die Folgen der Fehlentwicklung ausbaden.