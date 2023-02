﻿Patientenversorgung in MV: Fachkräftemangel macht Verbundlösung notwendig

Dr. Christiane Stehle ist seit rund 100 Tagen neuer Ärztlicher Vorstand der Uni-Medizin Rostock. Im Interview erklärt sie, wie sie die Kinderkardiologie in MV wieder etablieren will und warum sie eine Verbundlösung für die Versorgung von Patienten im ländlichen Raum für unerlässlich hält.

Rostock. Die Universitätsmedizin Rostock (UMR) hat seit Oktober 2022 einen neuen Ärztlichen Vorstand: Dr. Christiane Stehle. Die Rostocker Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin übernahm den Vorstandsposten an der größten medizinischen Einrichtung des Landes in wirtschaftlich turbulenten Zeiten. Zumal die UMR, wie etwa 70 Prozent der Kliniken bundesweit, in den vergangenen Jahren rote Zahlen schrieb. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit ihr unter anderem über Corona-Folgen, Kindermedizin oder Fachkräftemangel.

Seit etwa 100 Tagen sind Sie im Amt. Gab es positive Überraschungen?

Dr. Christiane Stehle: Ich war viel in den Kliniken der Unimedizin unterwegs und habe viele Gespräche geführt. Dabei lernte ich eine Vielzahl an hochmotivierten Mitarbeitern kennen, die sich mit der UMR stark verbunden fühlen. Das empfinde ich als außergewöhnlich positiv und bin begeistert davon, was für hoch spezialisierte Mediziner in unseren Häusern arbeiten. Die UMR wird nach meinem Eindruck oft zu Unrecht negativ wahrgenommen.

Wie wird die Long-Covid-Ambulanz in Ihrem Haus von Patienten genutzt?

Die Corona-Pandemie ist zu Ende. Doch die Folgeerkrankungen werden erst allmählich sichtbar und werden uns noch lange beschäftigen. Das Problem ist, dass es sich um komplexe und oft diffuse Krankheitsbilder handelt. Patienten leiden häufig unter einem spürbaren Leistungsknick. Erfahrungen hinsichtlich wirksamer Therapien fehlen aber, auch wenn wir unsere Long-Covid-Ambulanz schon 2021 etabliert haben. Diese ist aktuell schon sechs bis acht Wochen im Voraus ausgebucht.

Sie haben, wie auch die Unimedizin Greifswald, Millionen Euro vom Land für Covid-Forschungsvorhaben bekommen. Welche Projekte gibt es?

Wir sind dabei, Forschungsprojekte zu starten und sammeln dafür die Daten unserer Patienten. An der UMR haben wir viele Betroffene in der Akutphase der Erkrankung gesehen. Jetzt geht es darum, vorhandenes Wissen, etwa in Sachen der Rehabilitation, mit anderen Fachleuten auszutauschen. Es muss auch die Rolle möglicher Vorerkrankungen geklärt werden. Auffällig ist, dass mit der Pandemie auch beispielsweise die Zahl der Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen stark zugenommen hat.

Stichwort Blutwäsche. Viele Schwererkrankte hoffen auf die sogenannte Immunadsorption. Dabei wird das Blut des Erkrankten in Blutzellen und Plasma getrennt und letzteres von Antikörpern gereinigt. Antikörper gelten als Auslöser der Long-Covid-Symptomatik. Anfang dieses Jahres sollte eine entsprechende Studie an der UMR beginnen. Wie ist der Stand?

Eine entsprechende Studie wird im Frühjahr an der UMR beginnen.

Größte medizinische Einrichtung in MV Mit rund 4400 Mitarbeitern ist die Unimedizin Rostock (UMR) die größte medizinische Einrichtung in MV und Maximalversorger für die Region Rostock. Sie vereint 30 Kliniken/Abteilungen, 20 Institute und 37 Arztpraxen in Medizinischen Versorgungszentren an sechs Standorten. Die UMR besitzt 1085 Planbetten und 137 tagesklinische Plätze. Jährlich werden rund 40 000 Patienten stationär und etwa 3800 teilstationär betreut. 2422 Studenten der Humanmedizin, Zahnmedizin und Medizinischen Biotechnologie, Hebammenwissenschaft und Intensivpflege sind in Rostock immatrikuliert. Hinzu kommen rund 360 Auszubildende in sieben Berufen.

Die Schwerpunktversorgung im ländlichen Raum ist unverzichtbar. Ist eine stärkere Verbundlösung mit niedergelassenen Fachärzten überhaupt realisierbar?

Ich bin von der Notwendigkeit einer Verbundlösung überzeugt. Der Fachkräftemangel zwingt uns dazu, weil es nicht mehr genügend Fachärzte geben wird. Die Trennung von stationären Bereichen und niedergelassenen Praxen können wir uns nicht mehr leisten. Es braucht andere Modelle der ambulanten Krankenversorgung. Ob man es Gesundheitszentren oder Polikliniken nennt – der Name spielt keine Rolle. Entscheidend sind der Umfang und die Qualität der Grundversorgung im ländlichen Raum.

Vor gut sieben Jahren ließ die deutschlandweit vielbeachtete Kooperation der UMR mit den Helios-Kliniken Schwerin im Bereich Herzchirurgie viele Patienten hoffen. Bis dato waren jährlich gut 100 Einsätze mit Rettungshubschraubern nötig, um Todkranke ins Uni-Klinikum Lübeck zu fliegen. Wird die Kooperation fortgeführt?

Ja. Gleichzeitig setzen wir auf die Zusammenarbeit mit den Zentren in MV im Sinne eines gemeinsamen Herzzentrums.

Die Sterblichkeit nach Herz-OPs an der UMR hat sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht? Wo liegen die Ursachen?

Es wurden spürbar mehr schwerstkranke Patienten behandelt. Häufig war in der Pandemie die Angst vor dem Arztbesuch groß. Gleichzeitig waren die OP-Kapazitäten zeitweise durch die schweren Corona-Fälle reduziert. Erforderliche Eingriffe erfolgten deshalb mitunter zu spät.

Sind personelle Veränderungen in der Herzchirurgie geplant?

Derzeit führen wir intensive Gespräche über die Nachbesetzung der Leitung der Herzchirurgie. Dieser Bereich soll wieder gestärkt werden – auch hinsichtlich einer zunehmenden Spezialisierung, zum Beispiel beim Einsatz von Kunstherzen. Das schwierige Thema der Organtransplantationen erfordert diesen Schritt.

Helios als größter Krankenhauskonzern Europas hatte der UMR einen Einkaufsverbund für medizinischen Sachbedarf angeboten. Das hat der damalige Vorstand abgelehnt, obwohl Helios als privater Träger aufgrund seiner Größe viel preisgünstiger einkauft. Stattdessen wurden Einsparungen vor allem durch Personalkürzungen realisiert. Warum wurde die Helios-Chance nicht genutzt?

Als vom Land getragene Einrichtung gelten für uns unter anderem andere Vergabekriterien als bei einem privaten Träger. Hier stoßen wir an rechtliche Grenzen.

Das Tauziehen um das Eltern-Kind-Zentrum mit dem Südstadtklinikum Rostock hält an. Was spricht gegen den von der Hansestadt und vom Schweriner Gesundheitsministerium favorisierten Plan, ein neues Krankenhaus am Südring zu errichten?

Ziel ist eine bestmögliche Versorgung. Es geht nicht nur um die Neugeborenen, sondern auch um Kinder und Jugendliche. Gespräche werden derzeit geführt, um die Herausforderung zu einem guten Ende zu führen. Mehr kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt dazu nicht sagen.

Vor gut zehn Jahren hat die damalige Sozialministerin Manuela Schwesig (SPD) der Schließung der UMR-Kinderherzchirurgie zugestimmt. Begründung: Die Qualität war zwar gut, aber die Fallzahlen reichten nicht aus. Gleichzeitig gibt es keine Kinderkardiologie mehr in Ihrem Haus. Angeborene Herzfehler zählen zu den häufigsten Fehlbildungen bei Neugeborenen. In MV sind jährlich mehr als 100 Babys betroffen. Den Eltern bleibt nur, mit den Sprösslingen über Jahre nach Berlin, Hamburg oder Leipzig zu fahren. Wie wollen Sie hier Abhilfe schaffen?

Stationär können wir die Kinderkardiologie derzeit nicht absichern. Wir tauschen uns mit den niedergelassenen Kollegen in Rostock aus und arbeiten mit der Unimedizin Greifswald an einer Strategie für die nächsten zehn bis 15 Jahre. Ziel ist es, die kinderkardiologische Versorgung für MV sicherzustellen. In der Kinderherzchirurgie dagegen wird man sich künftig auf einige Zentren im Bundesgebiet einigen müssen.