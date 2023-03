﻿14 Tage „Leberfasten“: Wie Rostocker mit einer Therapie gegen Corona-Nebenwirkungen kämpfen

Rostock. Bewegungsmangel war in Wolfgang Feldbinders Berufsleben nie ein Thema. Als Chef eines Fleisch- und Wurstgroßhandels mit 14 Mitarbeitern war der heute 75-jährige von früh bis spät auf den Beinen. In seiner Freizeit widmete er sich seinem ebenfalls bewegungsintensiven Hobby, der Zucht Deutscher Schäferhunde. „Abends zeigte mein Schrittzähler mindestens 20 000 Schritte an“, sagt der gebürtige Rostocker, der vor einem Jahr nach mehreren Jahrzehnten in Sachsen in seine Geburtsstadt zurückkehrte.

Mit Ende 60 hatte sich Feldbinder zur Ruhe gesetzt und auch die Hundezucht aufgegeben. Die fehlende Bewegung spürte der Rostock-Heimkehrer deutlich, vor allem, als in der Pandemie das öffentliche Leben stillstand: „Ich war nicht mehr so fit“. Sein Körper reagierte mit ersten Alarmzeichen. Er legte an Gewicht zum, musste jeden Tag Tabletten nehmen, unter anderem gegen Bluthochdruck, und stand kurz vor einer Typ-2-Diabetes.

Inzwischen hat Wolfgang Feldbinder sein altes Fitness-Niveau fast wieder erreicht. Er meldete sich für einen Kurs bei dem Rostocker Gesundheitsanbieter MedPrevio an: eine 14-tägige Fastenkur, dazu Seminare und regelmäßig Sport im angeschlossenen Fitnessstudio. Fortschritte zeigten sich früh: Der Rostocker konnte auf einige seiner Tabletten verzichten und fand zurück zu seinem alten Wohlfühlgewicht.

Corona-Spätfolgen: Übergewicht und Schlappheit

Übergewicht und Schlappheit durch schlechte Ernährung und zu wenig Bewegung – das hat mit Corona stark zu genommen, weil Sportangebote schlossen und viele auf einmal im Homeoffice arbeiteten. Das zeigen viele Studien. Die Folgen sieht Dr. Philip Michel, Chef von MedPrevio, jeden Tag.

Der Mediziner arbeitete mehrere Jahre als Chirurg an der Rostocker Unimedizin, bevor er 2007 die MedPrevio-Praxis für Ernährungs- und Sportmedizin eröffnete. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Behandlung der Fettleber, die nicht durch Alkohol verursacht wurde, mit Hilfe einer speziellen Fastenmethode.

„Vor zehn Jahren war die Fettlebererkrankung so gut wie unbekannt“, erklärt Michel. Inzwischen wisse man mehr darüber, welche oft schwerwiegenden Folgen auftreten können, wenn das Organ in der Bauchhöhle nicht richtig arbeitet. Vor allem zu Bluthochdruck und Diabetes bestehe ein enger Zusammenhang. Bundesweit haben laut Michel rund 30 Prozent eine Tendenz zur Fettleber, in MV liege der Anteil sogar bei knapp 40 Prozent.

Brot und Kartoffeln: Zu viele Kohlenhydrate schaden der Gesundheit

Beim 14-tägigen „Leberfasten“ ernähren sich die Teilnehmer von einem Nährstoff-Drink, dazu gibt es Gemüse. Vorher werden Stoffwechsel-Analysen und Körperfettmessungen durchgeführt. Zu den positiven Effekten der Behandlung gehörten meist Gewichtsverlust, bessere Fitness und Reduktion der Medikamente. „Viele Teilnehmer fühlen sich danach deutlich wohler“, sagt Michel.

Meist gehe die Behandlung einher mit einer Ernährungsumstellung. Bewusst genießen, ausgewogener essen, laute das Ziel. Viele Patienten, die mit Beschwerden zu ihm kommen, ernährten sich zu kohlenhydratlastig, zu viel Brot und Kartoffeln, zu wenig Gemüse.

Labormitarbeiterin fühlte sich ausgelaugt durch Pandemie-Stress

Auch für Anke Keuchel war die Corona-Pandemie ein Grund, um in Michels Praxis einen Gesundheits-Check-up machen zu lassen. Die 53-Jährige arbeitet als Medizinisch-Technische Assistentin in einem Labor. Mit den massenhaften Corona-Tests explodierte ihr Arbeitsaufkommen förmlich. Während andere Beschäftigte im Lockdown unfreiwillig einen Gang runterschalten mussten, wusste die Rostockerin oft nicht mehr, wo ihr vor lauter Arbeit der Kopf stand. Sie fühlte sich ausgelaugt und wollte wissen, ob mit ihrem Körper alles in Ordnung ist. „Es wurden keine Risikofaktoren festgestellt“, sagt Anke Keuchel. Das Leberfasten habe ihre dennoch neue Energie gegeben.

Erfinder des Leberfastens kommt nach Rostock Professor Nicolai Worm, der Erfinder des Leberfastens, kommt am Mittwoch, 15. März, für einen Vortrag nach Rostock. Der bekannte Mediziner ist Begründer der Fastenmethode, die den Stoffwechsel wieder auf Trab bringen und gegen Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und Stoffwechselstörungen helfen soll. Beginn 17.30 Uhr, Einlass 17 Uhr im Großen Saal der OZ, Richard-Wagner-Straße 1a, 18055 Rostock. Der Eintritt ist frei, es wird um Anmeldung gebeten auf www.medprevio.de. Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich.

Wolfgang Feldbinder, der mit seiner Frau in der Nähe wohnt, kommt auch nach Ende des Kurses noch zweimal pro Woche in Michels Praxis, um im Fitnessbereich an den Geräten zu trainieren. Auch er hat Alltag und Ernährung gründlich umgestellt: „Es muss nicht immer Eisbein sein.“ Dank langer Spaziergänge kommt er jetzt auch wieder auf 8000 bis 10 000 Schritte am Tag.