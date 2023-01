﻿Wie lange gibt es noch Corona-Teststationen in Rostock?

Das Corona-Testzentrum am Hauptbahnhof ist eine der wenigen Teststationen in der Stadt, das aktuell noch von Montag bis Sonntag geöffnet hat.

Teilweise nicht einmal mehr als 25 Tests werden am Tag noch in manchen Corona-Teststationen in Rostock durchgeführt. Gibt es die Stationen also bald gar nicht mehr? Immerhin werden Corona-Tests trotzdem noch für einige Zwecke benötigt. Ein Überblick.

Lena Bergmann und Philippa Bouren