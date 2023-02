﻿Kessiner überlebt Herzstillstand: „Macht einen Erste-Hilfe-Kurs!“

Erste-Hilfe-Kurse

In Deutschland muss per Strafgesetzbuch jeder Erste Hilfe leisten. Verschiedene Organisationen bieten regelmäßig Auffrischungskurse an. Beim DRK Kreisverband Rostock finden mehrmals wöchentlich Kurse statt. Sofern Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse die Kosten nicht übernehmen, beträgt die Kursgebühr 60 Euro. Infos unter www.drk-rostock.de. Die Johanniter bieten jeden ersten Samstag im Monat einen Erste-Hilfe-Kurs mit Fokus auf betriebliche Erste Hilfe für 58 Euro an. Weitere Infos hat Christina Sibrins unter Tel. 0381 8903130. Der ASB Regionalverband Warnow-Trebeltal bietet auf Anfrage Erste-Hilfe-Kurse für 50 Euro an. Die Anmeldung erfolgt über Dr. Michael Drobig unter erste-hilfe@asb-warnow.de. „MV schockt“ ist eine Initiative des ASB MV gegen den plötzlichen Herztod. Die gleichnamige App soll helfen, Ihren Standort und den nächstgelegenen Defibrillator zu ermitteln. Mehr Infos unter www.mv-schockt.de