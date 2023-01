﻿Frühstück und Suchtberatung: Wie die Caritas Drogenabhängigen auf der Straße hilft

Frank Kapler hilft Drogenabhängigen auf Rostocks Straßen, ein besseres Leben zu führen. Gemeinsam mit anderen Streetworkern der Caritas fährt er einmal wöchentlich in die Stadt und bietet Gespräche, Frühstück und saubere Spritzen an.

Rostock. Ein Mittwochmorgen, grau und wolkenverhangen, zwischenzeitlich mit etwas Schneeregen. Auf einem Parkplatz in der Innenstadt sitzen Frank Kapler und Caroline Klatt in einem Van und sprechen mit Menschen, die unter einer Drogenabhängigkeit leiden – nicht nur über den Konsum, sondern auch über Alltägliches, wie Arbeit, Familie und Fernsehserien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Essen, bereitgestellt durch Spendenpartner der Caritas, bekommen die Betroffenen. „Einfach zu quatschen, eine Tasse Kaffee zu kriegen und zu frühstücken“, das reiche manchmal schon, um die Betroffenen zu unterstützen, sagt Klatt. Beratungen und Vermittlungen, wenn es etwa um Job- oder Ämterfragen geht, gehören aber ebenso zum Angebot.

Für die Gespräche steht das Team wöchentlich an einem der verschiedenen Treffpunkte, die die Öffentlichkeit nicht kennen soll, um die Privatsphäre der Betroffenen zu schützen. Wer das Angebot in Anspruch nimmt, kennt die Orte durch den Kontakt zur Caritas.

„Durch die Drogen musste ich nicht mehr trauern“

Christian Raether (Name von der Redaktion geändert) sitzt an diesem kalten Mittwochvormittag mit den Streetworkern und anderen Besuchern in dem beheizten Bus. Das Angebot nehme er zwar nur unregelmäßig wahr, dankbar sei er aber trotzdem, sagt der 39-Jährige. In der ausgebauten Sitzecke, inklusive Tisch, trinkt er eine Tasse Kaffee und spricht über seine Lebensgeschichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Raether fing schon in seiner Jugend mit Drogen an und probierte vieles aus – teilweise aus Neugier, oft aber, um sich zu betäuben. „Ich hatte viele Todesfälle in meinem Umfeld“, erinnert er sich. Seine Mutter nahm sich das Leben, seine Ex-Partnerin sei ebenfalls tot, auch andere Familienmitglieder leben nicht mehr. „Mit der Trauer kam ich nicht so zurecht“, bedauert er. „Dann habe ich früh Drogen kennengelernt und durch die Drogen musste ich nicht mehr trauern.“

Michael Trauth, Raethers Sitznachbar, versteht das. Der 47-Jährige, der mit richtigem Namen ebenfalls nicht genannt werden will, kennt das Bedürfnis nach Betäubung und den schleichenden Prozess, der in die Abhängigkeit führt. „Auf der einen Seite wird man nicht mehr traurig, auf der anderen Seite aber auch nicht mehr glücklich.“

Einen Schulabschluss hat Raether nicht. Kleinkriminalität bestimmte seine Jugendjahre. Die Motivation, sein Leben wieder in geordnete Bahnen zu lenken, fehlte. Auch weil er nirgends Rückhalt fand, sagt er. „Was soll nur aus dem Jungen werden? Der wird es niemals schaffen“, soll seine Großmutter immer wieder gesagt haben. Wenn niemand an ihn glaube, warum solle er dann an sich selbst glauben, habe er oft gedacht.

Rostock: Saubere Spritzen gegen Infektionskrankheiten

Solch ein soziales Stigma, wie viele Betroffene es erleben, sowohl vom Umfeld als auch von der Gesellschaft, sei unangebracht und fördere die Problematik nur, findet Frank Kapler. „Niemand findet es geil, Heroinkonsument zu sein.“ Der Sozialarbeiter betont: „Viele kommen eben aus unsteten Familienhaushalten und kommen dann zu Drogen, um es zu ertragen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Angebot der Caritas soll deshalb niedrigschwellig und akzeptanzorientiert sein, erklärt Kapler. Niemandem werde eine professionelle Suchtberatung aufgedrängt. Denn Abstinenz sei für viele zunächst gar kein realistisch erreichbares Ziel. „Bei uns geht es darum, den Gesundheitszustand zu stabilisieren.“

Deshalb verteilt die Caritas auch saubere Spritzen. Damit vermeide man, dass der Konsum durch Injektionen mit schmutzigen Nadeln zu Infektionskrankheiten führt. Auch Naloxon, ein Nasenspray, das bei einer Überdosis Leben retten kann, dürfen die Streetworker ausgeben.

Schnelle Vermittlung an professionelle Suchtberatung

Die typische Kritik kenne er zur Genüge, erzählt Kapler. Warum man den Drogenkonsum von ohnehin schon abhängigen Menschen auch noch unterstütze und staatliche Mittel damit verschwende, werde er gefragt. „Wenn diese Menschen in der Notaufnahme landen, dann werden Staat und Gesundheitssystem noch mehr belastet“, entgegne er oft.

Entzugsversuche unterstützt die Caritas aber mit besten Mitteln, betont Kapler. Wenn die Betroffenen es wünschen, werden sie an eine professionelle Suchtberatung vermittelt. „Das ist oft ein kurzes Zeitfenster, in dem die Leute wirklich motiviert sind, etwas zu ändern, und da müssen wir schnell handeln.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sowohl Christian Raether als auch Michael Trauth, die an diesem kalten Mittwoch zwei Stunden beim Streetwork-Bus bleiben, hoffen, etwas verändern zu können. Trotz einiger gescheiterter Entzugsversuche sowie abgebrochener Jobs haben sie Pläne. „Ich würde gerne ins Gärtnergeschäft einsteigen und vor meinem 50. Lebensjahr von Drogen wegkommen“, sagt Trauth. „Meinen Abschluss in der Abendschule nachholen, darüber denke ich oft nach“, ergänzt Raether.

Sachspenden im Winter benötigt

Da Betroffene im Winter oft draußen schliefen, fragten viele im Kontaktladen nach warmer Bekleidung, erzählt Frank Kapler. Sachspenden seien deshalb gern gesehen. Schlafsäcke, Socken, Jacken, auch Thermoskannen – wer helfen möchte, kann sich unter den Kontaktdaten der Caritas melden, Telefon: 0381 / 252 32 44.