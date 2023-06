﻿Patienten krank aus Klinik entlassen: Die Regeln für die Übergangspflege sind ein Skandal

Rostock. Wer es nicht selbst erlebt hat, tut sich schwer damit, es zu glauben: Ein Krankenhaus im Landkreis Rostock schickt eine Patientin nach einer halbwegs überstandenen Corona-Erkrankung nach Hause. Aber dort ist niemand, der sich weiter um die Pflegebedürftige kümmern könnte. Immerhin: Weil es ihr gelang, einen privaten Senioren-Alltagsservice zu finden, der für sie einkauft, musste die chronisch kranke 73-Jährige nicht verhungern.

Ein Einzelfall ist das nicht, wohl eher Alltag, auch wenn es keine offiziellen Angaben gibt, wie häufig so etwas vorkommt. Die Zahl der Alten, die niemanden mehr haben, nimmt rapide zu. Und der Fall aus Bad Doberan zeigt, wie es ausgehen kann, wenn keine Angehörigen mehr da sind, die sich für die Senioren einsetzen.

Kein Einzelfall, sondern Alltag

Dabei wurde vor knapp zwei Jahren ein Gesetz beschlossen, das genau diesen Missstand beseitigen sollte. Mit der sogenannten Übergangspflege sollten Hilfebedürftige auch dann noch im Krankenhaus bleiben dürfen, wenn die medizinische Behandlung zwar beendet, die Pflege draußen aber noch nicht abgesichert ist.

Allerdings wurden die vorher zu erfüllenden Bedingungen dermaßen hochgeschraubt, dass diese Hilfe in der Praxis so gut wie nicht stattfindet. Das ist ein Skandal – auf Kosten von alten, einsamen Menschen, über die nichts in der Zeitung steht, wenn man sie tot in ihrer Wohnung gefunden hat.

