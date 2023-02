﻿Ob in der Stadt oder auf dem Land: Überleben muss ortsunabhängig sein

Rostock. Dass Mathias Tietze seinen Herzinfarkt überlebt hat, verdankt er kompetenten Rettungskräften, seiner Frau, die schnell reagiert hat und der Nähe zur nächsten Klinik. Der Rettungswagen der Ambulanz Millich in Kessin brauchte drei Minuten. Hätte es länger gedauert, hätte der 46-Jährige womöglich nicht überlebt.

Wer nicht wie er in Kessin in Stadtnähe wohnt, hat leider nicht so gute Chancen. In Ludwigslust-Parchim zum Beispiel brauchen Rettungswagen in 23 Prozent der Fälle länger als 15 Minuten zum Patienten. Fast jeder zweite Rettungswagen auf dem Land braucht länger als zehn Minuten.

Insgesamt fünf Rettungs- und Intensivtransporthubschrauber stehen in ganz MV zur Verfügung. Die rettungsdienstliche Versorgung wird aber primär durch Rettungswagen sichergestellt.

Im Notfall ist jede Minute entscheidend

Es ist kein neues Thema, dass Bewohnerinnen und Bewohner auf dem Land länger auf Lebensrettung warten müssen. Umso wichtiger ist es, Lösungen zu finden, um schneller bei Patienten anzukommen. Ein Ausbau der Luftrettung und der Rettungswachen könnten Teil der Lösung sein. Aber auch Privatpersonen: Zu viele rufen den Notarzt, obwohl es sich um keinen Notfall handelt. Um unnötige Einsätze zu vermeiden, müssen diese noch vor Abfahrt des Rettungswagens rausgefiltert werden. Denn jede Minute entscheidet über Leben und Tod.