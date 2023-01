﻿Rostock: Universitäts-Chirurgie setzt künftig auf OP-Roboter Da-Vinci

Ab sofort ersetzt in der Uniklinik Rostock ein Roboter-System eine von sieben OPs täglich. Wie das abläuft und warum eine ruhige Hand trotzdem gefragt bleibt – mit Video.

05.01.2023, Rostock, Übergabe des Da-Vinci-Operationssystem-Roboters in der Uniklinik Rostock. Foto: Frank Söllner

Rostock. Wie in einem Raumschiff fühlt man sich, wenn man den OP-Saal der Universitätsmedizin Rostock betritt. Vier riesige Roboterarme stecken da in einem Torso. Der Torso ist nur eine Attrappe. Die Roboterarme sind echt. Das ist das Da-Vinci-Operationssystem, unter dem am Freitag das erste Mal ein Mensch liegen wird. Es soll chirurgische Eingriffe massiv erleichtern.

Monatelang hat sich das Ärzte-Team um Prof. Dr. Clemens Schafmayer darauf vorbereitet. Der Direktor der Viszeralchirurgie kannte das Da-Vinci-System bereits aus seiner Zeit in Kiel. Auch für Prof. Dr. Daniel Reuter ist es kein fremdes System. Der Anästhesiologe kennt den Roboter noch aus der Klinik in Hamburg.

Digitalisierung im OP-Saal

Wissenschaftsministerin Bettina Martin überreichte die offizielle Förderung des Da-Vinci-Roboters. © Quelle: Frank Söllner

Neben Schwerin hat nun auch Rostock den Da-Vinci-Roboter bekommen – gleichzeitig mit der Universitätsmedizin Greifswald. Am 5. Januar hat Wissenschaftsministerin Bettina Martin den Startschuss gegeben. 3,16 Millionen Euro kostet das System. Rund 2 Millionen Euro bekommt die Universitätsmedizin Rostock dafür: 1,5 Millionen Euro stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der EU. Weitere 530 000 Euro stellt das Wissenschaftsministerium aus seinen Mitteln zur Verfügung. Grund für die Förderung sei laut Bettina Martin, dass medizinische Spitzentechnologie die Behandlung an der Universitätsmedizin Rostock stärke. „Die Digitalisierung im OP-Saal bringt viele Vorteile für Erkrankte und Behandelnde“, so die Ministerin.

Welche Vorteile das genau sind, erklärt Prof. Schafmayer: „Minimal-invasive Eingriffe sind durch das Da-Vinci-System noch schonender. Die Technik ist präziser, beweglicher und ruhiger als die menschliche Hand.“

Anstatt eines Bauchdeckenschnitts, sind nur noch vier kleine Einschnitte an Bauch oder Brustkorb notwendig. Die Wunden sind maximal zwei Zentimeter groß. Dadurch sind auch die Narben kleiner und das Risiko für Wundheilungsstörungen minimiert sich. Außerdem können Patienten nach einer OP mit dem Da-Vinci-Roboter früher aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Der Computer ersetzt keine Menschen

Ab jetzt wird das Ärzte-Team etwa eine OP von durchschnittlich sieben mit dem Roboter durchführen. Der Da-Vinci-Roboter eignet sich für urologische und chirurgische Eingriffe. So kann die Uniklinik den Roboter beispielsweise bei Erkrankungen an Prostata, Lunge, Speiseröhre oder verschiedenen Darmabschnitten einsetzen.

Statt in einen echten Darm zu schauen, hantierten die Chirurgen zur Vorstellung nur mit Trauben und Gummibärchen. © Quelle: Frank Söllner

Wer Angst hat, sich unter die Finger eines Roboters zu legen, dem nimmt Prof. Schafmayer die Sorge: „Der Computer kann nur agieren, wenn ihn Menschen bedienen.“ Wie ein verlängerter Arm des Chirurgen, der aber präziser und beweglicher ist. Über eine Konsole steuert der Arzt die Operationsinstrumente. Neben einem Kameraarm hat er die Möglichkeit, drei Arme mit speziellen Instrumenten zu bedienen. Joystick und Fußpedale, die der Arzt bedient, sind extrem empfindlich. Auch wenn weiterhin Fingerspitzengefühl und eine ruhige Hand beim Chirurgen gefragt sind, kann der Roboter Zittern ausgleichen. Auf dem Monitor sieht der Operateur ein zwanzigfach vergrößertes, dreidimensionales Bild aus dem Inneren des Patienten. Feine Strukturen wie Nerven und Gefäße sind dadurch noch besser zu erkennen.

Zwei dieser Konsolen hat die Uniklinik angeschafft. Eine zu Übungszwecken. Vor allem Nachwuchs-Chirurgen sollen mit dem System gelockt werden. Denn sie seien besonders affin für die neue Technik, so Prof. Reuter. Außerdem erlernen künftige Chirurgen die Roboter-unterstützte OP schneller als die herkömmliche. Doch das System hat seinen Preis. Neben der hohen Anschaffungskosten beziffert Schafmayer die zusätzlichen OP-Kosten auf bis zu 1000 Euro. Patienten müssten diese Summe aber nicht mittragen. Die Uniklinik Rostock übernimmt die Kosten. Sie sollen sich ausgleichen, weil die Patienten weniger Nachsorge benötigen.