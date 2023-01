﻿Rostock: CDU will Parteien zu geplantem Eltern-Kind-Zentrum an einen Tisch holen

Fraktionschefin Chris Günther hat einen Antrag dazu formuliert, den sie am Mittwoch zur nächsten Sitzung der Bürgerschaft durchbringen will. Warum der Sozial- und Gesundheitsausschuss dies aber ablehnt.

Rostock. Eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Planung und Einrichtung eines Eltern-Kind-Zentrums in Rostock beschäftigt – das wünscht sich die CDU-Fraktion der Rostocker Bürgerschaft. Fraktionschefin Chris Günther hat einen Antrag dazu formuliert, den sie am Mittwoch zur nächsten Sitzung der Bürgerschaft durchbringen will. Doch der Sozial- und Gesundheitsausschuss hat bereits abgelehnt, die Idee zu unterstützen.

Im Wortlaut steht im Antrag unter anderem: „Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert, eine Arbeitsgruppe „Eltern-Kind-Zentrum“ mit dem Ziel einzurichten, eine für alle Beteiligten konsensfähige Lösung zur Errichtung eines Eltern-Kind-Zentrums zu entwickeln und dabei insbesondere die Fragen der Trägerschaft und des Standortes zu klären. Die Arbeitsgruppe besteht aus Vertretern des Klinikums Südstadt und der Universitätsmedizin Rostock (jeweils 3), aus Mitgliedern der Bürgerschaft der Hanse- und Universitätsstadt Rostock (3) und des Landtages Mecklenburg-Vorpommern (3) sowie der Oberbürgermeisterin, dem Senator für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule sowie der Gesundheits- und der Wissenschaftsministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern. In Abstimmung mit der Universitätsmedizin Rostock ist die Leitung der Arbeitsgruppe extern zu besetzen.“

Ausschuss: Hausaufgaben müssen an anderer Stelle gemacht werden

Doch genau das hält der Gesundheitsausschuss der Bürgerschaft nicht für zielführend. Jutta Reinders (Linke), die den Vorsitz des Sozial- und Gesundheitsausschusses in der vergangenen Woche führte, erklärt zum abgelehnten CDU-Antrag: „Es wurden alle Argumente bereits ausgetauscht. Dazu gibt es auch entsprechende Schriftstücke.“ Der Ausschuss begründet, inhaltlich seien keine Sachverhalte offen. Und weiter: „Der Weg der CDU ist daher nicht der richtige. Hausaufgaben sollten an einer anderen Stelle gemacht werden. Daher muss die Oberbürgermeisterin beauftragt werden, eine Lösung herbeizuschaffen.“

„Es wurden alle Argumente bereits ausgetauscht. Dazu gibt es auch entsprechende Schriftstücke." Jutta Reinders, Die Linke, zum Antrag der CDU, eine Arbeitsgruppe zum Eltern-Kind-Zentrum in Rostock einzurichten.

Seit Jahren gibt es Pläne, ein Eltern-Kind-Zentrum in Rostock zu bauen. Mehr als Pläne sind es bislang aber nicht. Universitätsmedizin und Südstadtklinikum beanspruchen Bau und Trägerschaft jeweils für sich auf eigenem Gelände. Zuletzt sorgten Gutachten von jeweils beiden Seiten für Aufregung und Unmut. Ein Gutachten, das im vergangenen Juni vom Wissenschaftsministerium, das Träger der Uni-Medizin in Rostock ist, vorgestellt wurde, empfiehlt den Bau eines Eltern-Kind-Zentrums auf Uni-Gelände. Ein neues Gutachten der stadteigenen Südstadtklinik empfiehlt, das Elki dort anzusiedeln.

Ob eine Gutachtenschlacht der richtige Weg ist, scheint fraglich. Die Fronten sind weiter verhärtet. Über den Antrag der CDU, einen Arbeitskreis zu installieren, muss am Mittwoch die Bürgerschaft, die ab 16 Uhr öffentlich im Rathaussaal tagt, entscheiden.