﻿A-cappella-Konzert mit Herrenquintett „amarcord“ in Rostock: So gut war das „Gipfeltreffen des Gesangs“

Veranstaltungstipps

Bikertreffen, Konzerte, Familienfeste – das ist am Wochenende rund um Grimmen los

Zum 19. Mal steigt das Bikertreffen in Neuendorf in der Gemeinde Süderholz (Vorpommern-Rügen). Das ist nur eine von zahlreichen Veranstaltungen, die am Wochenende in der Region Grimmen stattfinden. Wo kleine und große Besucher außerdem Feste feiern, Musik hören und Tiere hautnah erleben können.