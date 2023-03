﻿Devid Striesow: Zwischen Netflix, Oscars und dem Festspielfrühling auf Rügen

Binz. Die deutschen Krimi-Fans kennen ihn als skurrilen Ermittler Jens Stellbrink, der mit seiner Vespa durch den Tatort Saarbrücken knattert. Und als Kommissar Jan Martensen an der Seite von Hannelore Hoger in der ZDF-Krimiserie Bella Block. Er spielt Hape Kerkeling in „Ich bin dann mal weg“. In „Das weiße Kaninchen“ mimt er einen pädophilen Lehrer. Oder Martin, den Lokalpolitiker in Rostock, dessen Sohn in Lichtenhagen 1992 zu den Rädelsführern des Pogroms gehört („Wir sind jung, wir sind stark“).

2015 gewinnt er mit der verstörenden Figur des windigen Unternehmensberaters Frank Öllers in Johannes Nabers „Zeit der Kannibalen“ den Deutschen Filmpreis. Devid Striesow (49) gibt seinen Figuren gern einen sehr eigenen Touch und scheut auch vor krassen Rollen nicht zurück.

Devid Striesow (r.) als Andi Schwartz mit Golo Euler, der seinen Bruder Mads in dem ZDF-Krimi „Schwartz & Schwartz – Wo der Tod wohnt“ spielt. © Quelle: Hardy Spitz/dpa

Und wo er mitspielt, scheint der Erfolg im Abo gebucht zu sein. 15 Filmpreise hat Striesow seit 1999 gewonnen. In mehr als 50 Kino-Filmen, mehr als 30 TV-Produktionen und 30 Serien hat er mitgewirkt. Und nun der Oscar oder besser vier Oscars in Hollywood. Die Netflix-Produktion „Im Westen nichts Neues“ war bei den 95. Acadamy Awards in den Kategorien „Bester internationaler Film“, „Beste Kamera“, „Bestes Szenenbild“ und „Beste Musik“ erfolgreich.

Devid Striesow auf Rügen Der Rügener Festspielfrühling läuft vom 17. bis 26. März an mehreren Spielorten auf der gesamten Insel. Eröffnet wird die Klassikreihe am 17. März um 14.30 Uhr mit dem Frühlingserwachen, gespielt von der Künstlerischen Leiterin Noa Wildschut und anderen Musikern im Marstall in Putbus. Am 19. März spielen Devid Striesow und Stefan Weinzierl im Kurhaussaal Binz ihr Programm „Die Blechtrommel“ – Lesung mit Percussion (19.30 Uhr). Am 20. März folgt im Theater Putbus das Programm „Brahms mit und ohne Worte“ mit Devid Striesow, Noa Wildschut und anderen (19.30 Uhr). Der Festspielfrühling endet am 26. März mit dem Matineekonzert „Festspielkehraus“ um 11 Uhr im Theater Putbus. Tickets gibt es unter www.festspiele-mv.de oder unter der Ticket-Hotline: 0385/5918585.

Wer ist dieser Schauspieler mit dieser prägnanten Ausstrahlung und den vielen Gesichtern? Striesow, der in Berlin lebt, stammt von der Insel Rügen, wurde am 1. Oktober 1973 in Bergen geboren. Aufgewachsen ist er in Rostock. Seine Schauspielausbildung absolvierte er, nach einem Versuch als Jazz-Gitarrist, an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Dort studierte Striesow mit Lars Eidinger und Nina Hoss.

Striesow ist seit 1999 am Deutschen Schauspielhaus Hamburg und am Düsseldorfer Schauspielhaus tätig. Seine ersten TV-Schritte machte er in, Achtung, sehr süß: „Für alle Fälle Stefanie“ – Sat.1-Krankenhausserie für den seichten Geschmack. Im Jahr 2000 war er im Kino als Bergwerksarbeiter Lanski in Jens Jansons Roadmovie „Amerika“ zu sehen.

Striesow gilt in der Filmszene als etwas eigen. Rüganer halt. Interviews gibt er nur sehr widerwillig und selten. Auch den Oscar hat er so gut wie gar nicht kommentiert – immerhin der erfolgreichste deutsche Beitrag in Hollywood, ever! Seit 1929 wurden 21 deutsche Produktionen nominiert. Nur drei konnten einen Oscar einsacken: „Die Blechtrommel“ 1980, „Nirgendwo in Afrika“ 2003 und „Das Leben der Anderen“ 2007. Die vier Oscars von „Im Westen nichts Neues“ kommentiert Striesow mit Meckelbörger Euphorie auf Facebook: „4 Oscars für ‚Im Westen nichts Neues’!“ Dazu drei gut gelaunte Emojis. Ansonsten Schweigen. OZ-Anfragen zum Oscar und seinem Rügen-Engagement bleiben unbeantwortet. Ein gutlauniger Facebook-Kommentar von Schauspielkollege Armin Rohde war wenige Stunden nach dem Post gelöscht.

Immerhin gestattete Striesow dem Berliner Tagesspiegel kürzlich einen Einblick in seine Psyche als gelernter Ossi: „Ich war 16, als die Wende kam. Das spüre ich heute noch, wenn ich in einen vollen Supermarkt komme und mich das nach wie vor erschlägt, dieses Überangebot an Sachen. Ich begreife immer noch nicht, warum man so viel braucht. Da bin ich immer noch stark vom Osten geprägt.“

Striesow-Figur des fiesen Generals neu angelegt

Die Netflix-Neuverfilmung des Remarque-Klassikers von 1930 kam 2022 ins Bezahl-TV. Interessant: Die von Striesow verkörperte Figur des Generals Friedrich in der Neuverfilmung des Regisseurs Edward Berger existiert weder in der literarischen Vorlage noch in der ersten Verfilmung von Delbert Mann 1979. Sie ist eigens angelegt, um die Perversität dieses Weltenschlachtens darzustellen.

Striesow spielt einen Fiesling von General, der jeglichen Bezug zur Realität verloren hat und seine jungen Soldaten skrupellos zum Sterben in die Schlachten jagt, obwohl es längst nichts mehr zu gewinnen gibt. Das kann Striesow gut – den Fiesling geben.

Und bald kommt er nach Hause: Als Oskar mit Oscar auf Rügen. Die Festspiele MV haben Striesow für den Rügener Festspielfrühling engagiert. Dort gibt er zwei Konzertlesungen in Binz und Putbus. Am 19. März spielt er mit dem Percussionisten Stefan Weinzierl sein Programm „Die Blechtrommel“ im Kurhaussaal von Binz. Striesow wechselt darin von der klaren, harten Stimme des Oskar Matzerath zur Mundart des „Danziger Missingsch“ der Mutter und zum tyrannischen Ton des Vaters. Im weltberühmten Roman von Günter Grass beschließt der dreijährige Oskar aus Protest gegen den herrischen Vater, nicht mehr zu wachsen. Mit seiner durchdringenden Stimme ist er „in der Lage, Glas zu zersingen, Vitrinen aufzuschneiden und Vasen zu töten“.

Oscar trifft Nobelpreis in Binz

Festspiel-Intendantin Ursula Haselböck sagt: „Es war höchste Zeit, dass wir den Rüganer Devid Striesow auf seiner Heimatinsel quasi zum Heimspiel begrüßen dürfen. Ganz besonders ist für mich sein Abend rund um den Literaturklassiker von Günter Grass.“ Die Kombination hat es seit Sonntagnacht erst recht in sich: Ein Mitwirkender eines frisch oscarprämierten Films liest aus dem Werk eines Nobelpreisträgers.

Am 20. März spielt Striesow mit der Künstlerischen Leiterin des Festspielfrühlings, Noa Wildschut, und anderen Musikern ein „Brahms-Programm mit und ohne Worte“ im Theater Putbus.