﻿Darum spielt Weltstar Martynas Levickis in einer Tischlerei in Kröpelin – mit Video

Kröpelin. Es riecht nach Holz. Es klingt nach Wald. Jeder Arbeitsplatz hat seinen eigenen Geruch. In der Tischlerei, wie hier bei Ulrich Timm (62) in Kröpelin ein Mix aus trockenem Holz, Leim, Maschinenöl. Alles ist fein sauber gewischt, aber dieser Ort strahlt eine Atmosphäre aus, wo hart zugepackt, gearbeitet wird. Maloche im Mittelstand halt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und jeder Arbeitsplatz hat seine eigene Akustik. In der Tischlerei wird die alltags von Kreissägen, Fräsen, Schleifmaschinen geprägt. Die Mitarbeiter tragen während der Arbeit eher Kopfhörer und Ohrstöpsel. Heute spitzen sie die Ohren.

Weltstar auf der CNC-Fräse

Auf der mit einer Holzplatte abgedeckten CNC Fräse sitzt ein Weltstar. Lächelt wie ein Posterboy. Ruckelt sein Instrument zurecht. Ein Akkordeon. Und legt los. Vor ihm rund 100 von Timm geladene Gäste, die an Maschinen lehnen, auf Stühlen und Gartenbänken sitzen und beseelt lächeln. 25 Mitarbeiter sind da, dazu aus der Familie Timm – der Chef hat sechs Kinder im Alter von 27 bis 37 Jahren und acht Enkel von eins bis acht Jahren – und Geschäftspartner, Bänker, Kollegen, Wegbegleiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pro Saison verlosen Festspiele zwei Konzerte

Jannik Bruns (9) spielt seit zwei Jahren Akkordeon und ist mit Papa Maik Bruns zum Konzert von Martynas Levickis nach Kröpelin gekommen. © Quelle: Martin Börner

Martynas Levickis spielt leicht traumversunken, wie er meist wirkt hinter seinem Instrument, gut eine halbe Stunde. Andante und Allegro aus der Suite Impasse von Franck Angelis, die Etudes zwei und sechs von Philip Glass, den litauischen Folksong „The Verandt Rue“ und als Zugabe unvermeidlich Piazzolla und auf Wunsch des Gastgebers die Titelmusik aus „Die wunderbare Welt der Amelie“ von Yann Tiersen.

Auf einer abgedeckten CNC-Fräse hat Martynas Levickis (32) seine Bühne für das Auswärtsspiel in der Tischlerei Timm vor 100 Konzertbesuchern. © Quelle: Martin Börner

Dieses Konzert ist ein Auswärtsspiel der Festspiele. Das Heimspiel gab es einen Tag zuvor im Wohnzimmer einer Schweriner Familie, deren Kinder begeisterte Akkordeon-Spieler sind. Pro Saison verlost die Klassikreihe zwei dieser Konzerte für eine Familie und ein Unternehmen. Ulrich Timm hat sich sofort beworben, als er davon las. Er sagt: „Meine Frau und ich sind treue Festspielkonzert-Besucher und haben Martynas Levickis voriges Jahr in der Dorfkirche Beidendorf erleben dürfen. Da waren wir total begeistert.“

Darum spielt Weltstar Martynas Levickis in einer Tischlerei in Kröpelin Die Tischlerei von Ulrich Timm hat das Gastkonzert des litauischen Akkordeonisten, der in diesem Jahr Preisträger der Festspiele MV ist, gewonnen. © Quelle: Bert Scharffenberg/Ostsee-Zeitung

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nun will er Freunden eine musikalische Freude machen. Timm sagt: „Ich finde, dieser Musiker passt total hierher. Der stammt aus Litauen und ist den dortigen Wäldern, seiner Heimat, das betont er oft, total verbunden. Das Holz trifft er hier wieder.“

Martynas Levickis 2023 in MV 2014 gewann Martynas Levickis den Publikumspreis der Festspiele MV und nun, im Festspielsommer 2023, agiert er als Preisträger in Residence. 26 Konzerte wird er mit seinem Instrument wesentlich prägen – solo, in Kammerbesetzung oder mit großem Orchester. Den Auftakt macht er mit dem Eröffnungskonzert am 17. Juni in der Konzertkirche Neubrandenburg. Weitere Highlights sind die „Vergnügte Sommernacht“ im Schlosshof Bleckede am 23. Juni, am 22. Juni die Premiere der Tango-Operita „María de Buenos Aires“ mit dem Ballett Vorpommern in Stralsund. Am 5. Juli spielt Levickis im Schloss Hohen Luckow ein Tschaikowski-Programm, am 9. Juli ist er beim Fahrrad-Konzert in Schwerin dabei und am 9. September tritt er mit Alice Sara Ott und der NDR Radiophilharmonie erstmals in der Reihe „Weltstars in Redefin“ auf.

Und die Atmosphäre dieser Klassik-Location ist auch besonders. Sägeblätter hängen in Sicherungskästen, daneben Breitbandschleifpapier, Holztüren lehnen aneinander, Möbelstücke stehen im Raum, halb fertig. Hier wurde Freitag nach der Morgenschicht schnell durchgefeudelt und der Raum als Konzertsaal herausgeputzt. Einige Besucher lehnen an Wänden, stehen neben der Formatkreissäge, an der Tischfräse, dem Vierseiter. Timms Mitarbeiter erkennt man an den Shirts mit Firmenlogo.

Tischlermeister Michael Kuska (56): So ein klassiches Konzert an einem schönen Ort würde mich schon mal reizen.“ © Quelle: Martin Börner

Tischlergeselle Lucas Feldmann (25) aus Bastorf sagt: „Ich habe einen Kumpel, der Akkordeon spielt, schöne Musik. Sonst hör’ ich eher so Charts.“ Und Tischler-Azubi Oscar Reders (19) aus Klein Mulsow findet, dass „Akkordeon eher so Lagerfeuer-Musik“ sei. „Aber ich finde das schön.“ Tischlermeister Michael Kuska (56) sagt: „Ich hör’ alles von Heavy Metal bis Klassik und der kann auf jeden Fall richtig was.“ Könnte sein, dass die Festspiele einen neuen Fan haben. Kuska sagt: „So ein klassisches Konzert an einem schönen Ort würde mich mal reizen.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Levickis will mit seiner Residence zeigen, dass Akkordeon eben mehr ist. Im Volksmund ist sein Instrument das Schifferklavier und auf maritime Schunkelmusik mit folkloristischem Anstrich abonniert. Oder eben der Gegenpol, die melancholische Seite eines Astor Piazzolla – Tango, argentinisch, düster, erdig aus dem Hafenviertel von Buenos Aires. In seiner Residence spielt Levickis 27 Konzerte. Darunter Gershwins „Rhapsody in Blue“ beim Eröffnungskonzert am 17. Juni in Neubrandenburg. Die Tango-Operita nach Piazzolla mit dem Ballett Vorpommern am 22. Juni in Stralsund, oder Jenkins, Corelli, Vivaldi, Bach, Tschaikowski.

Er sagt: „Das Akkordeon wurde mal als kleines Taschenintrument entwickelt. Jetzt ist es so vielfältig und eben auf keine Epoche und keinen Musikstil festgelegt.“ Das Akkordeon kann alles – von leise bis laut, von wild bis zart, von romantisch bis leidenschaftlich. Und Humor hat es stets.

https://www.instagram.com/tischlerei_timm_gmbh/

Zum Abschied bekommt der Star von Ulrich Timm noch ein seltsames Stück Holz geschenkt. Er zieht eine Augenbraue hoch, was so viel heißen soll, wie: Was ist das? Ein Stiefelknecht. Der Tischlermeister zeigt, wie er damit nach einem Konzerttag mit schweren Beinen aus den Schuhen kommt. Und der Musiker zeigt, wie schnell er lernt: „Stiefelknecht – Wow!“ Ein schönes Geschenk und „ein neues deutsches Wort“, sagt Intendantin Ursula Haselböck zu dem Litauer, der gerade fleißig Deutsch lernt.