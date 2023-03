﻿David Stockenreitner gewinnt am zweiten „Koggenzieher“-Abend

Wissenschaft in der Schule Wissenschaft in der Schule

Greifswalder Schüler tüfteln an Turboantrieben für kleine Rennautos – sind 20 Meter in einer Sekunde möglich?

Weltmeisterliche Zeiten haben Schüler des Humboldt-Gymnasiums aus Greifswald in der Vergangenheit bei „Formel 1 in der Schule“ erreicht. Sie entwickeln Mini-Rennautos. Wie die Vorbereitung in diesem Jahr läuft und was die Schülerinnen und Schüler sich ausmalen.