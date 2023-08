Im September ist es so weit: Zwei Jahre nach den Dreharbeiten kommt der Film „Alaska“ in die Kinos. Darin setzt der Rostocker Regisseur Max Gleschinski vor allem auf Entschleunigung und die Macht der Bilder.

Rostock. Wie lange muss man paddeln, um den Tod eines geliebten Menschen und die eigene Vergangenheit zu bewältigen? Dieser Frage nähert sich der Rostocker Regisseur Max Gleschinski in seinem zweiten Spielfilm „Alaska“ filmisch an. Verortet ist der Streifen in der wildromantischen Mecklenburgischen Seenlandschaft, wo Mittvierzigerin Kerstin (Christina Große) nach dem Tod ihres pflegebedürftigen Vaters zu einer besonderen Kajaktour aufbricht.