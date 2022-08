﻿Foto-Doppelausstellung in Rostock: Irritation des Denkens

Rostock. Jacqueline Duhr steht vor ihrem Kunstwerk. Ein Kopf neben dem anderen. Jeder ist mit mithilfe einer Filter-App entstanden, wie sie gerade bei jüngeren Leuten oft angesagt sind. Die Köpfe sind verschieden gestaltet. Jeder Kopf ist die Rostocker Künstlerin Jacqueline Duhr. Sie inszeniert sich selbst, ist ihr eigenes Motiv, Gegenstand, Thema, Sujet.

„Die Selbstinzenierung hat Vorteile für mich“, sagt die Künstlerin. „Es ist keine Kommunikation nötig, ich plane meine Werke komplett allein. Und ich arbeite auch allein.“ Einige Ergebnisse dieser Alleinarbeit sind derzeit in zwei Ausstellungen zu sehen, die nicht weit voneinander entfernt in der östlichen Altstadt liegen: in der Galerie des Kunstvereins zu Rostock und in der Hochschule für Musik und Theater (HMT). Titel der Schau: „Einblick“.

Mit der Selbstinzenierung ist keine Selbstdarstellung gemeint, sonder Jaqueline Duhr inszeniert fotografisch (seit mehr als 15 Jahrten bereits) Identitäten, die sie einnimmt. „Auf keinem meiner Bilder ist meine Persönlichkeit oder mein Ich zu sehen“, erklärt die 39-Jährige. Früher hätte sie viel gemalt, „doch dann habe ich gemerkt, dass die Arbeiten mit mir selbst am besten gelingen“.

Chinesischer Foto-Künstler komplettiert die Schau

Betont werden muss, dass die aktuelle Ausstellung des Kunstvereins an beiden Standorten eine Doppelausstellung ist: Neben den Werken der Rostockerin hängen die Fotografien des Chinesen Ming Ye. Jacqueline Duhr entdeckte den über 60-Jährigen bei ihrem China-Aufenthalt vor fünf Jahren.

Foto des chinesischen Künstlers Ming Ye © Quelle: Thomas Häntzschel

Nun sind die schwarz-weißen Abzüge an der Warnow zu sehen: Zunächst leicht verstörende, ungewohnt magische Bilder mit einer zum Teil nur für Kenner zu erfassenden Symbolik. Oft sind Tierskelette und nackte Menschen abgelichtet. „Es geht um den Bezug der Menschen zur Natur im Sinne der deutschen Romantik“, erläutert die Rostocker Künstlerin. Die äußere Welt als Abbild der inneren.

Foto des Chinesen Ming Ye. © Quelle: Thomas Häntzschel

„Ich bin die Perle“

Die Nacktheit in den Bildern von Ming Ye hat Jacqueline Duhr inspiriert. „Durch seine Sichtweise auf den Akt habe ich den bisher gemiedenen Akt auf für meine Selbstinszenierungen entdeckt“, erzählt sie. Eine Bilderstrecke zeigt dann auch die gebürtige Brandenburgerin und Kunstlehrerin nur mit Folie verhüllt bis völlig ungeschützt. Unbekleidet liegt sie an anderer Stelle zusammengerollt in einem blauen Koffer in einem chinesischen Hotelzimmer – sie nennt das großformatige Foto „Muschelbild“: „Der Koffer ist die Muschel, ich bin die Perle.“

Jacqueline Duhr vor einem ihrer Fotos. Die Künstlerin liegt in dem blauen Koffer. © Quelle: Klaus Amberger

Doch warum solche Bilder? „In meiner Gedankenwelt arbeite ich die erlebte Welt um, weil ich den Drang habe, die Realität zu überdenken.“ Es sei ein intellektueller Prozess, der unter anderem mit Stereotypen aufräumen möchte. „Ich produziere Überbilder, die nicht die Realität abbilden.“ Das ist nicht immer auf den ersten Blick zu verstehen. Aber wer die Chance hat, kann gut mit Jacqueline Duhr in die Debatte kommen. Die zweifache Mutter lacht auch bei Streitthemen viel und besitzt Selbstironie. Ihr und ihren Bildern zu folgen, ist dann überraschend erhellend und trotz aller Distanz, Mehrschichtig- und Ernsthaftigkeit hier und da hintergründig witzig. Das Denken wird ohnehin subversiv angekratzt. Glücklicherweise.

„Zaun“ – Fotografie von Jacqueline Duhr, in China aufgenommen. © Quelle: Thomas Häntzschel

Info: Die Ausstellung in der Galerie des Kunstvereins (Amberg 13) ist bis zum 4. September dienstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr zu sehen. In der HMT, die montags bis freitags tagsüber geöffnet ist (Beim St. Katharinenstift 8), hängen die Bilder bis zum 25. September. Der Eintritt ist jeweils kostenfrei.

Am 21. August um 15 Uhr gibt es eine Katalogpräsentation von Jacqueline Duhr in der Galerie des Kunstvereins.

Von Klaus Amberger